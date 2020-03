Las mejores series y películas sobre fútbol para ver durante el confinamiento en casa

Goal te trae las mejores recomendaciones para ver en los principales canales de streaming durante las próximas dos semanas.

Son días de confinamiento y reclusión en casa sin tener el consuelo del fútbol, suspendido hasta nueva orden para prevenir el contagio del CoVid-19. Sin fútbol ni en directo ni a la carta, Goal te presenta una serie de alternativas para que, a través de una película, un documental o una serie, puedas seguir disfrutando del fútbol durante las próximas dos semanas.

EN DAZN

Fútbol a la carta. Si tienes morriña de fútbol jugado y no te apetece ver documentales o ficción no olvides que tienes a disposición y a la carta para volver a ver toda la , cualquier partido de la Premier League o la , entre otras competiciones.

The making of Cristiano Ronaldo. Documental que repasa la vida del crack portugués a partir del testimonio de los que le han rodeado y que cuenta con los comentarios del propio Cristiano Ronaldo.

The making of Neymar. En este caso es el astro brasileño quien protagoniza un documental sobre su vida en el que él mismo repasa su propia trayectoria.

The making of Mourinho. El portugués e alguien que no deja indiferente a nadie y él es muy consciente de ello, como admite en este imperdible documental sobre su trayectoria.

El actor que fue chico duro en el fútbol. Vinnie Jones pasó de ser uno de los repartidores de leña más conocidos del fútbol inglés a uno de los repartidores de estopa más populares del cine británico, de la mano del director Guy Ritchie, que le hizo debutar con Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

Carlos Tévez eligió el fútbol. El futbolista del pueblo según la afición argentina, un jugador que encarna como nadie el ser argentino dentro de un terreno de juego. Un documental para no perderse.

El retorno de Wayne Rooney. La historia de cómo y por qué Wayne Rooney decidió regresar al fútbol británico para acabar sus días como profesional en el .

Xabi Alonso, de vuelta a sus raíces. La huella que el guipuzcoano dejó en el fútbol británico tras su paso por el de Rafa Benítez es tan imperecedera como él irrepetible. Este documental explica por qué.

EN NETFLIX

Antoine Griezmann, campeón del mundo. Que al delantero le gusta que le miren es una evidencia pues tiene más de un documental en el mercado basado en él. Este, no obstante, es el que se centra en su carrera deportiva, desgranando cada paso del galo hasta convertirse en campeón del mundo con en 2018.

Becoming Champions. Interesante serie documental que repasa con todo lujo de imágenes y repeticiones, si las hay, el devenir de todos y cada uno de los campeones del mundo, desde a , la última selección en unirse a tan selecto club de campeones internacionales.

Maradona en Sinaloa. La figura del pelusa suscita tantos amores como odios por allá donde pasa. Sin embargo, su presencia en revolucionó tanto la región como el equipo al que dirigió, produciéndose escenas que sólo pueden suceder cuando Maradona está ahí.

La final del Mundial del 98. Documental imprescindible para los amantes del fútbol histórico. En esta obra se narra cómo la Francia de Zinedine Zidane logró ser campeona del mundo después de no estar ni siquiera presente en USA 1994.

EN MOVISTAR+

Fútbol Club Maradona. La pre olímpica, la de los años ochenta, era muy distinta a la actual y marcó la vida del joven Diego Armando Maradona que aterrizó en el club azulgrana justo cuando estaba a las puertas de convertirse en el más grande de todos los tiempos.

Fútbol y Racismo. Un documental que analiza el binomio maldito del fútbol de los últimos años.

Ellas juegan. El fútbol femenino está de moda porque el nivel no para de crecer y empieza a llenar estadios multitudinarios. Este documental analiza el momento que vive el fútbol más allá de los hombres.

EN AMAZON PRIME

Luis Aragonés: el sabio del éxito. Documental que repasa la dilatada trayectoria del técnico que cimentó la base de la selección que se proclamaría campeona del mundo en 2010.

This Is Football. Serie documental sobre el impacto del fútbol en las distintas sociedades de todo el mundo y que permite constatar una suerte de efecto mariposa futbolístico en el que es fácil entender cómo un gol de Messi en Madrid puede tener consecuencias en un pueblo del Congo.

All Or Nothing. Ciclo de documentales dedicados a varios equipos del deporte mundial y, cómo no, también del fútbol, como la selección brasileña o el .

El corazón de Sergio Ramos. Una serie imperdible tanto para amantes como para detractores del capitán del , que abre las puertas de su vida privada, a veces de una forma excesivamente pomposa y hasta ficticia, y que genera debate sea cual sea la mirada.

CLÁSICOS

Evasión o Victoria. La película que junta a Pelé y a Sylvester Stallone, aunque también participan otras leyendas como Osvaldo Ardiles o Bobby Moore. Basada en hechos reales, narra el partido que disputaron los presos de un campo de exterminio nazi contra sus captores.

Matchday. Serie que relata las vicisitudes del Barcelona durante la temporada 2018-2019 y que tiene el partido en Anfield como uno de los principales focos de interés, pues presenta imágenes inéditas del vestuario así como las reacciones en caliente de los propios jugadores. Se puede ver de forma gratuita en RakutenTV.

La Decisión. El famoso documental producido por Gerard Piqué con el que Antoine Griezmann le dio calabazas a un Barcelona que creyó tenerle atado durante el verano de 2018 para acabar incorporándole un año más tarde por veinte millones de euros más de lo previsto.

. Somos un equipo. A menudo tiende a olvidarse que Osasuna es, junto a Real Madrid, Barcelona y , el único club español que no es una sociedad anónima sino un club de fútbol. Esta joya explica por qué el cuadro navarro también es más que un club. Disponible en Filmin.

Moneyball: Rompiendo las reglas. De acuerdo, esta no es una película sobre fútbol sino basada en el béisbol pero sí permite entender el modelo en el cual se inspira el Liverpool de Jürgen Klopp para captar talento y ser uno de los equipos más competitivos del mundo, en ocasiones más pendiente del big data que del análisis de los expertos técnicos. En su elenco cuenta con Brad Pitt y Seymour Philip Hoffmann y está disponible en Netflix.