Las mejores apps para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tu móvil

Falta una semana para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 inicie en Norteamérica con 48 equipos y 104 partidos en directo del 11 de junio al 19 de julio. Como el torneo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, muchos encuentros clave empezarán en horario laboral.

Si planeas ver algún encuentro entre reuniones, durante el descanso para comer o en streaming de camino al trabajo, necesitas una configuración móvil óptima en tu dispositivo iOS o Android.

GOAL te presenta las mejores apps para ver los partidos en directo, guardar los momentos clave y llevar tus quinielas al día.









Los pesos pesados: las mejores apps para ver el torneo en directo

1. Fubo : el servicio todo en uno definitivo

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Cobertura completa en inglés y español.

Reúne las cuatro cadenas clave de torneos de EE. UU. ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) y ofrece una app móvil fluida, con alta velocidad de fotogramas. Además, incluye DVR en la nube ilimitado : si se inicia un partido clave mientras estás fuera, pulsa «Grabar» y viéndolo sin spoilers de vuelta a casa.

2. Sling TV : la mejor opción económica para quienes se pasan al streaming

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: precios asequibles y flexibilidad a corto plazo.

Por qué destaca: Sling TV sigue siendo la reina del streaming de TV en directo personalizable y económico. Para ver el Mundial, los usuarios pueden contratar Sling Blue (45,99–46 $/mes) y obtener FS1 y las afiliadas de FOX en los principales mercados. Si prefieres no pagar un mes completo, ofrece pases de1 día (4,99 $) , 3 días (9,99 $) o 7 días (14,99 $) , ideales para ver partidos clave sin compromiso a largo plazo.

3. FOX One y la app de FOX Sports: el centro en inglés directo.

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: retransmisiones en inglés directas al consumidor y superposiciones de estadísticas modernas.

FOX, cadena oficial de retransmisiones en inglés de EE. UU., emitirá los 104 partidos en directo. Su nueva app independiente, FOX One , te deja ver cada minuto sin cable ni suscripción. Su interfaz móvil, optimizada para smartphones, incluye widgets de datos interactivos, vídeos verticales y una prueba gratuita de 3 días para el fin de semana inaugural.

4. DirecTV Stream : la potente plataforma premium sin cable

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Streaming fiable y almacenamiento en la nube ilimitado.

Si buscas la cobertura completa y la estabilidad de la TV tradicional en tu móvil, sin equipos ni contratos, la app de DirecTV es tu mejor opción. El plan Entertainment (89,99 $/mes) incluye todas las cadenas locales de FOX y FS1. Su interfaz móvil destaca por la rapidez al cambiar de canal y por un DVR en la nube ilimitado que guarda grabaciones hasta 9 meses, ideal para conservar la cobertura completa de la Copa del Mundo.

5. Peacock : El hogar apasionado del español

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Comentarios en español llenos de energía y funciones de visualización inteligentes.

Por qué destaca: Para quienes desean seguir el torneo con la pasión única de la narración en español, Peacock es la mejor opción. Con la retransmisión completa de los canales de Telemundo Deportes y Universo, el plan Peacock Premium (10,99 $/mes) te permite ver todos los partidos en directo. Su herramienta «avance rápido para ponerse aldía» es ideal para móviles: si te conectas tarde, genera un clip de 5 minutos con todos los goles y tarjetas rojas antes de llevarte a la retransmisión en directo.

Las mejores aplicaciones y complementos gratuitos

6. Aplicación oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: seguimiento en tiempo real, quinielas y gestión de entradas.

Completamente renovada para 2026, no emite los partidos completos, pero ofrece resultados en tiempo real, mapas de calor de los jugadores, horarios de los Fan Festivals en las 16 sedes, el desafío World Cup Bracket y acceso directo a tus entradas digitales.

7. Tubi y YouTube: resúmenes gratuitos

Plataformas: iOS, Android

Ideal para: Usuarios con presupuesto ajustado que han cancelado la TV por cable y buscan contenidos a la carta.

Tubi , servicio gratuito de FOX, ofrece una sección Mundial con contenido de estudio 24/7, partidos históricos y repeticiones bajo demanda. Además, como YouTube es socio del torneo 2026, los canales oficiales subirán resúmenes de 10 minutos nada más acabar los encuentros.

Comparativa de aplicaciones móviles para la Copa del Mundo de 2026

Aplicación Coste mensual Cobertura de partidos en directo Ventaja exclusiva para móviles Fubo (Pro/Ultra) 73,99 $ – 83,99 $ Los 104 partidos (inglés y español) DVR en la nube ilimitado y streaming en 10 pantallas. Sling TV (Blue) Desde 45,99 $ FOX y FS1 (FOX local en mercados seleccionados) Pases cortos de 1, 3 o 7 días. FOX One 5,99–7,99 $ (aprox.) Los 104 partidos (solo en inglés) Prueba gratuita de 3 días, datos en directo. DirecTV Stream Desde 89,99 $ FOX y FS1 (Telemundo/Universo mediante complemento) Streaming ilimitado fuera de casa, DVR de 9 meses Peacock (Premium) 10,99 $ Los 104 partidos (solo en español) Resúmenes interactivos automáticos de 5 min. Copa Mundial de la FIFA 2026 Gratis Solo resultados y estadísticas Portal oficial de entradas y planificador para aficionados Tubi Gratis Repeticiones gratis / Partidos inaugurales en 4K Centro de torneos bajo demanda 24/7