Las frases más duras entre Setién y Bordalás: cuándo y por qué nace la rivalidad

Sus duelos dialéticos empezaron en Segunda División y este fin de semana se vuelven a cruzar en el Barça-Getafe

No es ningún secreto que Quique Setién y José Bordalás no tienen, futbolística y personalmente, nada que ver. Es más, entre ellos la relación no es la mejor y en cuanto a sus escuelas y métodos futbolísticos, están bastante lejos. Y es que, a lo largo del tiempo, ambos han alimentado una rivalidad encarnizada desde sus respectivos banquillos, intercambiándose diferentes frases, reproches y ataques verbales. Ambos volverán a verse las caras este sábado, en un duelo de entrenadores que ha tenido episodios muy feos en estos últimos años. Sobre todo por parte del cántabro, con desprecios continuos y feos sobre el fútbol del alicantino.

La historia de desamor entre Setién y Bordalás comenzó en el año 2013, cuando José Bordalás entrenaba al y Quique Setién al Lugo, en Segunda División. El 13 de abril de aquel año, Setién criticó al equipo de Bordalás después de perder 0-1 en el Anxo Carro, usando un lenguaje de grueso calibre, diciendo lo siguiente: "Espero que el Alcorcón no ascienda. Da pena ver a un equipo así. Nos hemos dejado ganar por un equipo que no se lo ha merecido. Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo. El Alcorcón es un rival complicado porque no juega ni deja jugar. Interrumpen y pierden tiempo", dijo Setién aquel día.

Año y medio después, el 23 de noviembre de 2014, durante un nuevo duelo entre el Alcorcón y el Lugo, volvieron a saltar chispas. Quique Setién volvió a criticar al equipo dirigido por Bordalás: "Parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón y este equipo acaba teniendo líos con todos, no conmigo. Esto ha sido un partido por llamarlo de alguna manera, porque no lo interpreto como tal, lo interpreto como otra cosa", dijo el actual técnico del FC . Ese mismo día, Bordalás le dio réplica a Setién: "Lo importante es que ha ganado el equipo que más ha querido ganar, el que más ha buscado la victoria y el que le ha echado un par de pelotas. Me parece una falta de respeto gravísima e insto a quién corresponda, Federación, LFP o AFE a tomar cartas en el asunto", afirmó.

El 3 de noviembre de 2017, ya con los dos técnicos en Primera División, Bordalás en el y Setién en el , ambos firmaron un 2-2 el en el estadio Benito Villamarín que acabó con tensión. Setién volvió a hablar del equipo de Bordalás en términos despectivos: "Esto no es fútbol. Es otra cosa. Me hierve la sangre. El Getafe es el equipo que más faltas hace. Es siempre lo mismo. Estas cosas la tienen que mirar porque la culpa la tienen los árbitros. No se puede permitir que se jueguen sólo 25 minutos en cada tiempo", dijo. Palabras que consiguieron que ambos entrenadores declinasen saludarse antes de los partidos, como quedó claro en el partido de vuelta en el Coliseum, donde Setién y Bordalás no se saludaron en el césped, antes del partido.

En el último enfrentamiento, también resuelto con victoria para el equipo de Bordalás, el técnico del Getafe explicó: "Nunca he hecho ningún comentario al respecto del señor Setién. Sólo he defendido a mi equipo de las críticas. Nosotros no entramos en ese tipo de cosas. No nos hemos saludado porque he salido un poco tarde. No voy a entrar", dijo. Después de ese encuentro, Setién fue destituido del Real Betis el 19 de mayo de 2019 y desde entonces el camino de ambos entrenadores no han vuelto a cruzarse. Hasta este sábado. De nuevo, volverán a verse las caras. Uno, en el Barcelona, el otro, sigue en el Getafe. Se espera un duelo de alta tensión en los banquillos.