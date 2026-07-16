Las entradas más caras del Mundial 2026, ordenadas: final del Mundial, entradas de más de 30.000 $ para Argentina y más

La Copa Mundial de la FIFA ha regresado oficialmente a Norteamérica por primera vez desde Estados Unidos 94. Hace treinta años, pese al menor perfil del fútbol en la región, aquel torneo batió récords de asistencia para convertirse en una de las ediciones con más éxito comercial de la historia.

Ahora, el torneo recién ampliado a 48 selecciones está ya inmerso en sus eliminatorias de máxima tensión. El pitido inicial del 11 de junio queda ya muy atrás, y el drama ha alcanzado su punto álgido en Estados Unidos, Canadá y México. Como era de esperar, la demanda de entradas en los mercados secundarios y en las plataformas oficiales de reventa ha sido altísima, con los pases premium de hospitalidad y para las eliminatorias alcanzando algunas de las valoraciones más elevadas jamás vistas en la historia del deporte.

Los paquetes premium de asientos en el estadio ofrecen un lujo inigualable para grandes acontecimientos globales, pero los aficionados que siguen el torneo a distancia también pueden crear una rutina de día de partido igual de emocionante en casa. Si quieres realizar apuestas estratégicas al campeón del torneo o a mercados de jugadores, empezar con créditos de la casa es una gran ventaja. Canjea nuestro código promocional válido de 1xbet para aumentar tu saldo inicial antes de que empiece el partido.

Mientras los aficionados desplazados se apresuran por vivir la experiencia dentro del estadio, millones de seguidores en todo el mundo se conectan desde casa. El torneo ha entrado en una fase crucial en la que las grandes estrellas mundiales están dando un paso al frente, reduciendo un cuadro que promete una cuenta atrás increíble hacia la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.

Clasificación: ¿cuáles son ahora mismo las entradas más caras del Mundial 2026?

Según los listados actuales de reventa, los precios oficiales de la FIFA y los precios públicos más altos disponibles, estas son actualmente las entradas más caras del Mundial 2026 en el mercado.

Los precios están sujetos a cambios debido a la tarificación dinámica y a la demanda continua.

Posición Partido / tipo de entrada Ronda Sede Rango de precio oficial (valor facial) Rango estimado en el mercado secundario #1 Final del Mundial 2026: España vs Argentina Final MetLife Stadium, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+

Nota: Los precios de las entradas fluctúan con regularidad debido a la tarificación dinámica y a la demanda de reventa. La clasificación refleja los precios públicos más altos citados en el momento de redactar este artículo y puede cambiar a medida que se acerque el torneo.

¿Cuáles son las selecciones más caras de seguir en el Mundial 2026?

Los precios medios actuales de las entradas para los partidos del Mundial difieren enormemente de una selección a otra.

La diferencia entre la más barata (Corea del Sur) y la más cara (Estados Unidos) se debe a varios factores, entre ellos la prima por ser país anfitrión, la fijación de precios basada en el mercado y la sede del partido.

Argentina

Con la FIFA aplicando tarificación dinámica para el Mundial 2026, lo que significa que el coste de las entradas fluctúa en función de la demanda, las selecciones con grandes masas de aficionados alcanzarán precios sustancialmente más altos jueguen donde jueguen.

No sorprende, por tanto, que, excluyendo a los países anfitriones, Argentina esté a la cabeza en la demanda de entradas para el Mundial. Siempre hay un enorme interés por ver saltar al campo a la vigente campeona del mundo.

Multitudes acudieron en masa para ver en acción a Lionel Messi y compañía en la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. Más de 80.000 aficionados presenciaron la semifinal entre Argentina y Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y más de 65.000 vieron a la Albiceleste levantar otro gran trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras una victoria por 1-0 sobre Colombia.

El hecho de que jugadores de alto perfil, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, jueguen en el Inter Miami de la MLS también ha incrementado aún más la base de aficionados de Argentina en la región, junto con el hecho de que haya disputado amistosos con regularidad en Norteamérica en los últimos años.

Sigue de cerca la web oficial de la FIFA para obtener información adicional sobre la disponibilidad de entradas. En sitios de reventa secundarios como StubHub, las entradas para partidos del Mundial están disponibles desde 162 $.

¿Cuál es el precio de las entradas del Mundial 2026?

Si quieres comprar entradas para el Mundial, debes estar preparado para una gran variación de precios.

La FIFA anunció previamente que, con la tarificación dinámica en vigor, aunque las entradas arrancaban en solo 60 $ para algunos de los primeros partidos de la fase de grupos, pueden subir hasta los 6.730 $ para la final. Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas.

Fase Rango de precio de las entradas Fase de grupos (sin incluir a los países anfitriones) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA anunció previamente que, con la tarificación dinámica en vigor, las entradas pueden subir hasta los 6.730 $ para la final.

Sin embargo, es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de lanzamiento y venta de entradas, y las estimaciones para el duelo del MetLife Stadium pueden oscilar entre 2.030 $ y 7.875 $.

Los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 varían según la categoría de asiento de la siguiente manera:

Categoría 1: La más cara, ubicada en el anillo inferior del estadio.

La más cara, ubicada en el anillo inferior del estadio. Categoría 2: Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en el anillo superior, más allá de las Categorías 1 y 2.

Principalmente en el anillo superior, más allá de las Categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, ubicada en el anillo superior fuera de las otras categorías.

En sitios de reventa como StubHub, los aficionados pueden conseguir entradas para el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde 7.291 $.

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

El lugar principal y más fiable para asegurar asientos es el portal oficial de venta de entradas de la FIFA.

Los aficionados deben tener una FIFA ID registrada para participar en las tandas en directo de venta por orden de llegada.

Más allá de los lanzamientos iniciales, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA ya está abierto como la única plataforma aprobada por la FIFA para las transferencias de aficionado a aficionado. La disponibilidad aquí es esporádica. Se recomienda a los aficionados consultar el portal varias veces al día, ya que otros seguidores ponen entradas a la venta en tiempo real.

Para los aficionados que necesiten entradas para fechas concretas o partidos de alta demanda que ya no aparecen en el portal oficial, webs secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen la mayor flexibilidad, aunque con un sobreprecio.

Asegúrate siempre de que estás utilizando una plataforma con una sólida garantía para el comprador.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Si buscas una forma segura de revender/intercambiar tus entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26, el Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA es el canal oficial para hacerlo. El Marketplace abrió en octubre y se puede acceder a él a través de FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) está destinado a los residentes de México.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada, y las entradas pueden aparecer de forma esporádica, a menudo cerca de los días de partido. Los aficionados que esperen conseguir entradas de reventa deben consultar la plataforma con frecuencia, actuar con rapidez cuando aparezcan entradas y tener preparados los datos de pago de antemano.

Los revendedores secundarios, como StubHub, también tendrán disponibilidad de entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. Se jugarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y estará organizado conjuntamente por tres países. Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Consulta a continuación las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes:

País Estadio (ciudad) Aforo para el torneo del Mundial Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Ángeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nueva York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Aunque analizar los precios de hospitalidad y los paquetes de entradas para el estadio pone de relieve la enorme demanda global de grandes espectáculos futbolísticos en directo, los aficionados que siguen el torneo a distancia tienen sus propias estrategias. Acceder a un operador digital de élite te permite disfrutar de un seguimiento premium del torneo directamente desde tu ordenador. Consulta nuestra clasificación definitiva de las mejores casas de apuestas para asegurarte tiempos rápidos de procesamiento de retiradas y una alta seguridad.