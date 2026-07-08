La Copa del Mundo de la FIFA ha regresado a Norteamérica por primera vez desde 1994. Hace treinta años, pese a la escasa popularidad del fútbol en la región, aquel torneo batió récords de asistencia y se convirtió en una de las ediciones más rentables de la historia.

Ahora, con 48 selecciones, el torneo está en plena fase eliminatoria. La emoción, tras el saque inicial del 11 de junio, ha alcanzado su pico en Estados Unidos, Canadá y México. Como era de esperar, la demanda de entradas en reventa ha sido altísima, y los abonos de hospitalidad premium y los boletos para la fase eliminatoria han alcanzado algunas de las cotizaciones más altas de la historia del deporte.

Mientras los aficionados que viajan se apresuran a vivir la experiencia en el estadio, millones de seguidores de todo el mundo siguen el torneo desde casa. El torneo ha entrado en una fase crucial en la que los mejores talentos del mundo están a la altura de las circunstancias, reduciendo el cuadro de participantes en lo que promete ser una increíble cuenta atrás hacia la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más caras para el Mundial 2026 ahora?

Teniendo en cuenta los anuncios actuales de reventa, los precios oficiales de la FIFA y los precios más altos disponibles públicamente, estas son las entradas más caras para el Mundial de 2026 que hay actualmente en el mercado.

Los precios pueden variar por dinámica de precios y demanda.

Puesto Partido / Tipo de entrada Escenario Estadio Rango de precios oficial (valor nominal) Rango estimado en reventa N.º 1 Final del Mundial 2026 Final Estadio MetLife, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 $ 5.900 $ – 38.000 $+ N.º 2 Entradas para las semifinales Semifinales Estadio AT&T (Dallas) y Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 420–3 295 $ 1.500 – 9.500 dólares N.º 3 Entradas para cuartos de final Cuartos de final Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City 275–1 775 $ 850 $ – 4 000 $

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y reventa. Estos valores máximos públicos pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cuáles son los equipos más caros de seguir en el Mundial 2026?

Los precios medios varían mucho según el equipo.

La diferencia entre el más barato (Corea del Sur) y el más caro (Estados Unidos) se debe a varios factores, entre ellos la prima por ser país anfitrión, la fijación de precios basada en el mercado y la sede del partido.

Argentina

La FIFA usa precios dinámicos: las entradas suben o bajan según la demanda. Por eso, las selecciones con más afición pagarán más, sea cual sea su sede.

Por eso, fuera de los anfitriones, Argentina lidera la demanda de entradas. Ver a los campeones siempre despierta gran interés.

La Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, lo confirmó: multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y compañía. Más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium para la semifinal contra Canadá, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos recientes en Norteamérica, ha ampliado aún más la base de aficionados de Argentina en la región.

Consulta la web oficial de la FIFA para seguir la disponibilidad. En reventa, los precios arrancan en 162 dólares.

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo de 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para una amplia variación de precios.

La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para algunos encuentros de la fase de grupos, pero pueden llegar a 6.730 dólares en la final. Es probable que las tarifas varíen según las distintas etapas de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto países anfitriones): 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420–3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA ya avisó que, por la política de precios dinámicos, podrían llegar a costar hasta 6.730 dólares.

Sin embargo, los precios pueden fluctuar según las fases de venta, y se estima que para el partido en el MetLife Stadium oscilarán entre 2.030 $ y 7.875 $.

Los precios varían según la categoría del asiento:

Categoría 1: la más cara, en la grada inferior.

la más cara, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

En plataformas de reventa como StubHub, las entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 parten de 7.291 dólares.

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

El lugar más fiable para conseguirlas es la web oficial de venta de entradas de la FIFA.

Necesitarás un FIFA ID para participar en las ventas por orden de llegada.

Tras las ventas iniciales, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, única plataforma autorizada para transferencias entre aficionados, ya está abierto. La disponibilidad es esporádica, por lo que se recomienda consultar el portal varias veces al día, ya que las entradas se publican en tiempo real.

Si se agotan las entradas para fechas o partidos concretos en el portal oficial, webs de reventa como StubHub ofrecen más flexibilidad, aunque a un precio mayor.

Asegúrate de usar una plataforma con garantía de compra.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Para revender o intercambiar tus entradas de forma segura, usa el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, disponible desde octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa está abierto a residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio es exclusivo para residentes de México.

La oferta es limitada y suele aparecer de forma esporádica, sobre todo cerca de las fechas de los partidos, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los revendedores secundarios, como StubHub, también ofrecerán entradas.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. Habrá 104 partidos en 34 días y, por primera vez, 48 selecciones. Será la primera organización conjunta de tres países. Ciudades sede:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron estas dieciséis sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación puedes consultar las ciudades y los estadios que se utilizarán:

País Estadio (ciudad) Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54 000 BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Azteca (Ciudad de México) 83 000 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000 Estadio Gillette (Boston) 65 000 Estadio AT&T (Dallas) 94 000 Estadio NRG, Houston 72 000 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000 Estadio Hard Rock, Miami 65 000 Estadio MetLife, Nueva York 82 500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 Lumen Field, Seattle 69 000

Aunque los precios de hospitalidad y los paquetes de entradas muestran la enorme demanda global de fútbol en vivo, quienes no pueden viajar tienen sus propias estrategias. Un operador digital de primer nivel te permite seguir los torneos directamente desde tu ordenador. Consulta nuestra clasificación de las mejores webs de apuestas para retiros rápidos y seguros.