La fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica ya comenzó, con partidos intensos en Estados Unidos, Canadá y México.

La demanda de entradas ha sido histórica, especialmente para los choques estelares y los de las selecciones anfitrionas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluyendo dónde encontrar las más baratas que aún quedan.

¿Cuánto cuestan ahora las entradas?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios más bajos disponibles, estas son las entradas más baratas que hay ahora mismo en el mercado.

Los precios pueden variar por la fijación dinámica y la demanda.

Los precios varían por dinámica de mercado y demanda de reventa. Estas cifras, las más altas reportadas al redactar este artículo, pueden cambiar conforme se acerque el torneo.

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Precio medio de reventa Entradas 6 de julio, 14:00 h CDT Octavos de final: Portugal vs. España Estadio de Dallas, EE. UU. 550 $ - 2.100 $ Comprar entradas 6 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos vs. Bélgica Estadio de Seattle, EE. UU. 850 $ - 3 400 $ Comprar entradas 7 de julio, 12:00 h (hora del este) Octavos de final: Argentina vs. Egipto Estadio de Atlanta, EE. UU. 750 $ - 2 900 $ Comprar entradas 7 de julio, 16:00 h PDT Octavos de final: Suiza vs. Colombia Estadio de Vancouver, Canadá 450 $ - 1 850 $ Comprar entradas 9 de julio, 18:00 h (hora del este de EE. UU.) Cuartos de final 1: Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston), EE. UU. 950 $ - 4.500 $ Comprar entradas 10 de julio, 18:00 h PDT Cuartos de final 2: Portugal/España vs. EE. UU./Bélgica Estadio SoFi (Los Ángeles), EE. UU. 4.760 $ - 11.500 $ Comprar entradas 11 de julio, 16:00 h (hora del este) Cuartos de final 3: Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami), EE. UU. 1.955 $ - 8.500 $+ Comprar entradas 11 de julio, 18:00 h CDT Cuartos de final 4: Argentina/Australia vs. Suiza/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU. 3.900 $ - 10.000 $ Comprar entradas 14 de julio, 19:00 h CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs. Portugal/España/EE. UU./Bélgica Estadio de Dallas, EE. UU. 2.500 - 9.000 Comprar entradas 15 de julio, 20:00 h EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. ganador del 4.º de final: Argentina/Australia/Suiza/Colombia Estadio de Atlanta, EE. UU. 2.800 $ - 11.000 $ Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h EDT Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2 Estadio de Miami, EE. UU. 600 $ - 2 200 $ Comprar entradas 19 de julio, inicio a las 15:00 h EDT Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. 5.500 $ - 25.000 $+ Comprar entradas

¿Cuáles son los precios de la Copa del Mundo 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para una amplia variación de precios.

La FIFA aplicará precios dinámicos: desde 60 $ para algunos partidos de la fase de grupos hasta 6.730 $ para la final. Es probable que varíen durante las distintas fases de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Precios medios de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–850 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 400 – 3.200 Octavos de final 105–750 $ 250–1 100 $ Octavos de final 170–980 $ 380–1.600 $ Cuartos de final 275–1 775 $ 650–2.900 $ Semifinales 420–3.295 $ Final: 1.100 $ – 5.200 $ Final 2.030–7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA es el canal oficial. Se abrió en octubre y se accede desde FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y los boletos aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de cada partido, así que conviene revisar la plataforma con frecuencia, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también venderán entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: