Las entradas más baratas para el Mundial 2026: precios medios de reventa, final del Mundial, Inglaterra vs Argentina y más

La acción ya está oficialmente en marcha en Norteamérica, ya que la fase de grupos del Mundial 2026 ofrece una gran dosis de drama en Estados Unidos, Canadá y México.

Como era de esperar, la demanda de entradas para los partidos ha alcanzado niveles sin precedentes, especialmente para los encuentros más destacados y los de las selecciones anfitrionas.

Deja que GOAL te ponga al día con toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026, incluido dónde todavía puedes encontrar las entradas más baratas que quedan en el mercado.

Encontrar entradas asequibles permite a los aficionados más entregados presenciar en directo la historia del fútbol internacional sin castigar demasiado su bolsillo. Para quienes gestionan su estrategia del torneo a distancia, aprovechar las ofertas de bienvenida aporta una flexibilidad extra en las apuestas. Descubre cómo conseguir ventajas premium para tu cuenta aplicando el código promocional oficial de 1xbet al registrarte.

¿Cuánto cuestan ahora mismo las entradas para el Mundial?

Según los anuncios actuales de reventa, las primeras estimaciones de precios de la FIFA y los importes públicos más bajos disponibles, estas son las entradas más baratas para el Mundial 2026 que hay actualmente en el mercado.

Los precios están sujetos a cambios debido a la tarificación dinámica y a la demanda en curso.

Nota: Los precios de las entradas fluctúan con regularidad debido a la tarificación dinámica y a la demanda de reventa. La clasificación refleja los precios públicos más altos mencionados en el momento de redactar este texto y puede cambiar conforme se acerque el torneo.

¿Cuál es el precio de las entradas para el Mundial 2026?

Si quieres comprar entradas para el Mundial, debes estar preparado para una gran variación de precios.

La FIFA anunció anteriormente que, con la tarificación dinámica en vigor, aunque las entradas empezaban en solo 60 $ para algunos de los primeros partidos de la fase de grupos, podían subir hasta 6.730 $ para la final. Es probable que los precios fluctúen a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas.

Fase Rango de precios de las entradas Precios medios de reventa Fase de grupos (excluidas las selecciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ 150 $ - 850 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ 400 $ - 3.200 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ 250 $ - 1.100 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ 380 $ - 1.600 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ 650 $ - 2.900 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ 1.100 $ - 5.200 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo de selección aleatoria posterior al sorteo, han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria está ahora en su mínimo histórico.

Esto es lo que debes saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está activa en estos momentos, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por estricto orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

está activa en estos momentos, tras haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por estricto orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que vayas a comprar.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Si buscas una forma segura de revender/intercambiar tus entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26, el mercado de reventa/intercambio de la FIFA es el canal oficial para hacerlo. El Marketplace abrió en octubre y se puede acceder a él a través de FIFA.com/tickets.

El FIFA Resale Marketplace está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) está destinado a residentes de México.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada, y las entradas pueden aparecer de forma esporádica, a menudo más cerca de los días de partido. Los aficionados que quieran asegurarse entradas de reventa deberían consultar la plataforma con frecuencia, actuar con rapidez cuando aparezcan entradas y tener preparados los datos de pago con antelación.

Los mercados secundarios, como StubHub, también tendrán disponibilidad de entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días en Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y estará organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Consulta a continuación las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: