Las entradas más baratas para el Mundial 2026: precios medios de Países Bajos, Argelia y la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 en Norteamérica ya ha comenzado, con partidos de alto voltaje en Estados Unidos, Canadá y México.

La demanda de entradas ha sido histórica, especialmente para los choques estelares y los partidos de las selecciones anfitrionas.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre entradas, incluyendo dónde encontrar las más baratas que aún quedan.

Clasificación: ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial 2026 ahora?

Según los anuncios de reventa, las primeras estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas más baratas disponibles.

Los precios pueden variar por fijación dinámica y demanda.

Nota: Los precios varían por dinámica de precios y demanda de reventa. Esta clasificación muestra los valores más altos disponibles al momento de la redacción y puede cambiar cerca del torneo.

¿Cuáles son los precios de los billetes para el Mundial de 2026?

Al comprar entradas para el Mundial, prepárate para precios muy variables.

La FIFA, con precios dinámicos, fijó entradas desde 60 $ para la fase de grupos y hasta 6.730 $ para la final; es probable que varíen según la fase de venta.

Fase Rango de precios de las entradas Precios medios de reventa Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas) 60–620 dólares 150–850 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares 400 – 3.200 Octavos de final 105–750 $ 250–1 100 $ Octavos de final 170–980 $ 380–1.600 $ Cuartos de final 275–1 775 $ 650–2.900 $ Semifinales 420–3.295 $ Final: 1.100 $ - 5.200 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para el Mundial de 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA es el canal oficial. Se abrió en octubre y se accede desde FIFA.com/tickets.

El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

La oferta es limitada y las entradas aparecen de forma esporádica, sobre todo cerca de cada partido, así que conviene revisar la plataforma a menudo, estar preparado para comprar rápido y tener los datos de pago listos.

Los mercados secundarios como StubHub también venderán entradas para el Mundial 2026.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, East Rutherford (Nueva Jersey), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Aforo Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG, Houston 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi, Inglewood 69 650 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 Estadio MetLife, East Rutherford 78 576 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

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