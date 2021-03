Las diferentes jugadas del Barça-Sevilla que han abierto un polémico debate arbitral

Los sevillistas reclaman segunda amarilla a Mingueza y penalti de Lenglet; los azulgrana, penalti de Ocampos y penalti de Diego Carlos a Bratihwaite

Pocos partidos en toda la temporada han tenido tantas jugadas arbitrales dignas de debate. Durante el Barcelona-Sevilla, que acabó con 3-0 para los locales y su clasificación para la final de Copa, se produjeron varias jugadas protestadas por ambos bandos. Un posible penalti de Ocampos por mano, un penalti que sí se pitó de Mingueza al propio Ocampos, un posible penalti por mano de Lenglet que no se decretó y una potencial expulsión de Diego Carlos que el colegiado no quiso revisar en el VAR. ¿Cómo interpretaron esas jugadas los ex árbitros en los medios de comunicación?

Posible penalti de Ocampos por mano

En el segundo tiempo del partido, Messi dispara desde fuera del área y el balón impacta en la pierna de Lucas Ocampos, empujado al suelo por su compañero, para después tocar el balón con la mano dentro del área. Los azulgrana reclamaron pena máxima, pero Sánchez Martínez no se fue al punto de penalti.

Iturralde González en la Cadena SER: "No hay nada de nada... no es penalti en ese disparo de Messi que rechaza Ocampos"

Luis Miguel Martínez en TVE: "No hay penalti, porque el balón impacta en la pierna de Ocampos cuando el jugador del Sevilla ya ha perdido el equilibrio. Primero toca en la pierna y luego, en el brazo. Siguiendo el criterio de la mano apoyada en el suelo, no es penalti".

Penalti de Mingueza sin amarilla

En el minuto 73 el colegiado Sánchez Martínez señaló el punto de penalti a favor del Sevilla tras el derribo de Mingueza a Lucas Ocampos. Los sevillistas se quejan de que no se mostrase cartulina amarilla a Mingueza, que había supuesto su expulsión ya que había sido amonestado con anterioridad.

"Una pena máxima bien decretada por el agarrón del jugador del Barcelona y sin amarilla, como así decidió el árbitro murciano, porque hay disputa de balón", afirmó Andújar Oliver en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

"Mingueza le pone la pierna y Lucas Ocampos no puede continuar, Es penalti", aseguró Iturralde González en la "Cadena SER"

Luis Miguel Martínez en TVE: "Para mí es penalti de Mingueza bastante claro, obstauliza a Lucas Ocampos".

Posible penalti no señalado por mano de Lenglet

En el minuto 100, ya en la prórroga, los jugadores del Sevilla reclamaron penalti a Sánchez Martínez por mano de Clement Lenglet dentro del área.

"Acierta de nuevo el colegiado murciano porque el balón da primero en el pecho de Lenglet y luego en la mano. Al venir de rechace no se puede señalar la pena máxima", afirma Andújar Oliver en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

Iturralde González en 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER: "Si juega voluntariamente el balón con el pecho y luego le da en la mano no sería penalti. Para mí es penalti porque desde el principio tiene la mano extendida y no juega voluntariamente el balón con el pecho"

Daudén Ibáñez, en Onda Cero:"En mi opinón, no es penalti por mano de Lenglet"

Luis Miguel Martínez en TVE: "Para mi es penalti de Lenglet, el balón viene de una distancia suficiente como para dar tiempo a Lenglet para retirar las manos. La mano no está en una posición natural y la tiene despegada".

Posible expulsión de Diego Carlos no señalada

Cuando el partido tocaba a su fin, el defensa brasileño del Sevilla, Diego Carlos, suelta el brazo para impactar en el rostro de Martin Braithwaite dentro del área. Los azulgrana se quejan de que la jugada era penalti y posible expulsión del defensa hispalense. El árbitro dejó seguir la jugada y no fue llamado por el VAR.