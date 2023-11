Las declaraciones de Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca ante Estudiantes por Copa Argentina

A menos de un mes para las elecciones, Román salió a hablar de la actualidad del club y, también, a darle varios mensajes a sus rivales.

El miércoles 22 de noviembre por la noche, Boca perdió 3-2 ante Estudiantes por la semifinal de Copa Argentina 2023 y complicó sus chances de clasificar a la próxima edición de Copa Libertadores. Luego del encuentro, Juan Román Riquelme le concedió una extensa entrevista a TyC Sports donde habló de todo.

A raíz de la posibilidad de no jugar la competencia continental, el candidato a presidente apuntó contra su rival, pero también contra los medios: "¿Cuál fue la época más importante del rival nuestro de toda la vida y quién era el dirigente? No los escucho decirlo en la televisión, pero se escucha todo el día que Boca se queda afuera de la Libertadores". También comparó los títulos entre las gestiones: "Siempre vamos a tratar de mejorar. Llevamos cuatro años, con un año. y medio de pandemia. Llevamos seis títulos y nos faltan dos finales. El anterior presidente estuvo ocho años, ganó seis títulos. ¡Y nadie lo dice!".

Por otro lado, mencionó el tema de La Bombonera, uno de los aspectos donde Andrés Ibarra hace más hincapié, prometiendo un nuevo estadio: "No hay que mentirle al hincha, estuvieron 25 años en el club y no le hicieron un pozo para que la cancha no se inunde. Si la gente les quiere creer ahora que le dicen 'te voy a hacer una cancha'..." Román contó una infidencia con Leo Messi, que elogió la casa boquense: "Messi el otro día volvió a disfrutar de jugar en La Bombonera. Cuando entraba abrazado con él, le digo: está buena, ¿no?, y me dice: cada día está más linda".

MÁS DECLARACIONES DE JUAN ROMÁN RIQUELME

CONFIANZA EN LA VICTORIA

"Vamos a ganar, sino no me presento. Es de las elecciones más fáciles de la historia: o elegís un club de fútbol o que hagan política en el club."

POR QUÉ SE FUE QATAR AIRWAYS

"Nosotros estuvimos un año sin sponsor. Yo sabía seis meses antes que nos íbamos a quedar sin sponsor (Qatar Airways), porque el señor que quiere poner al nuevo presidente (Mauricio Macri) me dijo que si no traíamos al 9 de Qatar para promocionarlo para el Mundial de diciembre nos quedábamos sin sponsor. Yo amo a Boca, prefiero a Benedetto, prefiero a Cavani."

DE LA DEUDA AL SUPERAVIT

"Si me das un club con deuda y ahora lo tenés con treinta palos a favor, algo bien hiciste. Si deportivamente sos el que mas ganaste, algo bien hiciste. Si hiciste debutar a 35 pibes, algo bien hiciste".

JUGAR LA COPA LIBERTADORES

"Yo jugué mucho tiempo acá, tuve temporadas en las que no jugué la Copa Libertadores. Siempre tenemos que jugarla, pero no escuchaba a los periodistas con tanta euforia cuando nos tocaba quedar afuera como ahora."

LA FINAL DE COPA LIBERTADORES

"Estoy dolido porque tenía mucha ilusión con la final, pero algo nos faltó. El golpe fue duro, teníamos mucha ilusión. Hoy queríamos ganar, no pudimos, pero cuando comienza la temporada se intenta que el hincha esté ilusionado hasta el final".