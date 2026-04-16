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Wessel Antes

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Las críticas llegan a los Países Bajos: «Arne Slot se lleva un 4, ha perdido el rumbo»

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
A. Slot

Henk Spaan, columnista de Het Parool, duda de Arne Slot como entrenador del Liverpool tras la eliminación en la Champions.

En su sección «Spaan da notas», el entrenador neerlandés recibe un 4 tras la eliminación de la Liga de Campeones. «Slot ha perdido el rumbo. La semana pasada marginó a Van Dijk con sus cinco defensas en fila; ahora colocó a Szoboszlai de lateral derecho. ¿Obligado? Él decidió enviar al futbolista puro a la Siberia de Anfield».

También critica su actitud: «Slot volvió a quejarse del árbitro y afirmó que el Liverpool merecía ganar al PSG, pero la realidad es que el equipo inglés fue superado en todos los aspectos, sobre todo en lo técnico y táctico, por un rival claramente superior al quinto de la Premier».

Eso sí, elogió cómo el PSG defendió su ventaja en Inglaterra y destacó a Matvéi Safónov, Marquinhos y Willian Pacho.

Las críticas a Slot, que crecen en Inglaterra, ya se notan también en los Países Bajos. Los Reds marchan quintos en la Premier.

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Aún así, los Reds deben asegurar un puesto en la próxima Champions.

Además, Slot trabajará sin Hugo Ekitiké: el fichaje millonario se perderá el Mundial y quizá no regrese a Liverpool hasta 2027.

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