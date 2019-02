Las confesiones de Jesús Olmo, exmédico del Real Madrid

Habló de Carlo Ancelotti, de Zinedine Zidane, de Sergio Ramos y de Gareth Bale. Estuvo cuatro años en el equipo merengue.

Cuatro años, según las intensidades, puede ser una eternidad. Ese fue el tiempo que Jesús Olmo estuvo al frente de los servicios médicos del Real Madrid. En una entrevista con Marca, el doctor se animó a confesar particularidades de un equipo que se llenó de títulos.

Compartió plantilla con dos técnicos: Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Sobre el italiano, remarcó que “era un caballero y un gran entrenador”. Cuando se refiere al francés, la conversación se pone más seria: “Con Zidane, mis criterios médicos eran diferentes, pero dentro del respeto y el diálogo. Le tengo que estar muy agradecido. En los primeros seis meses, ganamos el 93% de los puntos y el rendimiento del llamado equipo B me hizo sentir orgulloso. Los 24 jugadores estuvieron a un nivel extraordinario, algo que apenas se ha conseguido en ningún equipo. La relación fue correcta y profesional. Le he ayudado mucho. No sé si pidió que me marchara”.

A Sergio Ramos, por otra parte, lo definió como uno de los futbolistas que más le impresionó: “Si hay algo que no le gusta, te lo dice a la cara. Es muy honesto. No va por detrás. El trabajo que he hecho con él, me hace sentir orgulloso porque conmigo ha logrado el mejor rendimiento de su carrera. Le he ayudado a rendir extraordinariamente”.

Olmos le dedicó también un párrafo aparte a Gareth Bale, tan cuestionado en estos días: “No se ha visto todo lo que puede dar. Espero que cada día sea más influyente. No sé si lo ha pasado mal. Sólo él lo sabe. Le he ayudado muchísimo y es una persona muy buena”.