Las alineaciones del Georgia vs. Selección España de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Prohibido fallar. Ya lo hizo en Esocia y no puede hacerlo en Georgia, donde la Selección España continúa este viernes su camino hacia la Eurocopa de Alemania 2024. En ese sentido, merece la pena repasar qué equipo podría sacar Luis de la Fuente en Tiflis.

Para esta convocatoria, Luis de la Fuente cuenta con Lamine Yamal, Álex Baena y Abel Ruiz, nombres que se suman al de César Azpilicueta, de regreso en la Selección. Sin embargo, no se espera que los tres vayan a ser titulares ante Georgia.

Sí se puede imaginar a Unai Simón en la portería, aunque no habría que descartar la presencia de Kepa, ahora en el Real Madrid. En el centro de la defensa podrían aparecer Aymeric Laporte y Robin Le Normand, siempre que el primero supere las molestias que arrastra en el tobillo. De no llegar, jugaría Pau Torres. Las bandas deberían ser para Dani Carvajal y José Luis Gayá.

Con el 4-2-3-1 adoptado con De la Fuente, Rodri es un fijo en el doble pivote y estará acompañado por uno de los dos jugadores que rotan a su lado: Mikel Merino o Fabián Ruiz. En la línea de tres mediapuntas, Gavi estará en el medio de Dani Olmo y de Marco Asensio. Arriba, Morata y Joselu se disputan el lugar de centrodelantero, con el jugador del Atlético de Madrid partiendo como favorito.

Por otro lado, pese a que no se le espera como titular, Lamine Yamal puede hacer historia si debuta con la Absoluta. Superaría a Gavi como el futbolista más joven en estrenarse con la Selección española. Su compañero en el Barça lo hizo con 17 años y 62 días y él lo haría ahora con 16 años y 57 días.

Por el lado de Georgia, el futbolista del Nápoles Kvaratskhelia es la gran amenaza. El extremo del campeón italiano es el líder dentro del campo de un conjunto que cuenta con otros nombres interesantes como Mikautadze (el Ajax lo compró en 16 millones) o Chakvetadze (Watford). Sin embargo, el más conocido para el fútbol español es el portero del Valencia, Mamardashvili.

LAS CONVOCATORIAS DEL GEORGIA VS. SELECCIÓN ESPAÑA

Lamine Yamal, principal novedad de la lista de De la Fuente. El jugador del FC Barcelona tiene apenas 16 años y es la primera vez que es convocado con la Absoluta. También es la primera llamada para Alex Baena, del Villarrea.

"La edad de Lamine Yamal no me ha generado ninguna duda. Para mí Lamine es genial, no hay problema de edad. Esos jugadores avanzan a un ritmo muy superior al de otros jugadores. Hay que darle oportunidad de que siga creciendo, que le queda muchísimo", dijo De la Fuente.

En el apartado de ausencias, cabe destacar que no han ido esta vez ni Ansu Fati, ni Nacho Fernández, ni Fran García, ni Juan Bernat, ni Jesús Navas (lesionado), ni Sergio Canales, ni Yeremi Pino.