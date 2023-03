Las alineaciones del Betis vs. Manchester United de la Europa League 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

El conjunto verdiblanco afronta la vuelta ante los Red Devils sin dos pilares importantes.

El Real Betis Balompié buscará la épica este jueves en el Benito Villamarín ante el Manchester United. Los verdiblancos, que cayeron goleados en Old Trafford (4-1), se vuelven a ver las caras con los Red Devils comandados por Erik Ten Hag, que tratará de salvaguardar la renta cosechada en su feudo. Es difícil, pero no imposible, y los pupilos de Manuel Pellegrini harán todo lo posible para no correr la misma suerte que el Fútbol Club Barcelona, la última víctima de su rival en la Europa League.

SIGUE EN DIRECTO EL BETIS VS. MANCHESTER UNITED DE LA UEFA EUROPA LEAGUE 2022-2023

Para este decisivo duelo, Pellegrini no podrá contar con el central brasileño Luiz Felipe, que se tuvo que retirar antes del final en Old Trafford por unos problemas musculares, que también le impidieron jugar en La Cerámica ante el Villarreal. Tampoco estará el extremo Juan Cruz, que volvió a entrenar con el resto de sus compañeros esta semana, pero a quien le faltan "un par de semanas para hacer fútbol".

Por lo demás, el técnico chileno confía en su 'bloque' de Europa League, de cara a un once en el que entran futbolistas como Édgar González en la zaga. En el centro del campo no hay sorpresas pero sí en la línea de mediapuntas con la entrada de Joaquín y Ruibal, que acompañan a Juanmi, y arriba estará Ayoze y no Borja Iglesias. También ha sorprendido que Claudio Bravo se quede en el banquillo y el titular sea Rui Silva.

El United no se fía

En lo que respecta al conjunto inglés, hay que decir afronta el duelo con cautela, la que mostró Ten Hag en rueda de prensa al señalar que "es un partido serio y jugaremos con los mejores", incluidos Casemiro y Bruno Fernandes, que están apercibidos y podrían perderse el hipotético duelo de cuartos si acaban pasando la eliminatoria. No obstante, el goleador en la ida Antony y Garnacho no viajan a Sevilla por una enfermedad y lesión, respectivamente y entra en la línea de mediapuntas Pellistri y en la defensa Maguire.

