Las alineaciones del Barcelona vs. Betis de La Liga 2022-2023: onces titulares, convocatorias y banquillo de suplentes

Los de Xavi Hernández recuperan a Dembélé y a Christensen ante un Betis que pierde a Borja Iglesias.

El Fútbol Club Barcelona quiere cerrar cuanto antes LaLiga. Los blaugranas están viviendo uno de sus pocos momentos de dudas del curso tras caer por 2-1 ante el Rayo el pasado miércoles y quieren volver a su dinámica poositiva ante el Real Betis en el Camp Nou.

Vuelven Christensen, Dembélé y Busquets

Los azulgrana llegan al choque con la enfemería mucho más vacía y sólo Sergi Roberto no estará por lesión. Xavi recupera de esta forma a Busquets, que fue baja por sanción ante el Rayo, y recupera a los lesionados Christensen y a Dembélé, que vuelve al equipo casi tras tres meses de lesión.

El Betis busca cambiar su dinámica pero crecen las bajas

Por su parte, el conjunto verdiblanco acumula dos partidos sin ganar que le han alejado de la pelea por la Champions League y encima Pellegrini afrontará el partido con bajas de peso, ya que no viaja Borja Iglesias por un golpe, lo que podría dar opciones a Juanmi de ser titular, y no se ha recuperado Sabaly y siguen de baja Víctor Ruiz y Nabil Fekir.

"Borja tiene un golpe desde hace un par de semanas. No está al cien por cien de condiciones para jugar, así que no está en la lista. Sabaly está recuperándose, pero aún no está para jugar", explicó en rueda de prensa.

ALINEACIONES DEL BARCELONA VS. BETIS FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi. Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Carvalho, Guido, Canales; Luiz Henrique, Ayoze y Juanmi.



CUÁNDO Y DÓNDE ES EL BARCELONA VS. BETIS

PARTIDO Barcelona vs. Betis FECHA Sábado, 29 de abril de 2023 ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORA 21:00

LAS CONVOCATORIAS DEL BARCELONA VS. BETIS BARCELONA Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, O. Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos A., Jordi Alba, Kessie, F. De Jong, Raphinha, Kounde, Eric, Balde, Gavi, Pablo Torre, Arnau Tenas y Lamine Yamal. REAL BETIS

Claudio Bravo, Rui Silva, Dani Martín, Martín Montoya, Édgar González, Germán Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius, Juan Miranda, Paul Akouokou, Guido Rodríguez, Sergio Canales, William Carvalho, Joaquín Sánchez, Andrés Guardado, Aitor Ruibal, Rodri Sánchez, Juan Cruz, Juanmi Jiménez, Luiz Henrique, Willian José, Ayoze Pérez.



LESIONADOS Y SANCIONADOS DEL BARCELONA VS. BETIS

FC BARCELONA LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Sergi Roberto: Lesión en el muslo - Dembélé Ferran Torres Kessié REAL BETIS LESIONADOS DUDAS SANCIONADOS APERCIBIDOS Víctor Ruiz: Lesión indeterminada Fekir: Rotura ligamento Borja Iglesias: Contusión Sabaly: Esguince de tobillo - - Édgar

HORARIO Y DÓNDE VER EN DIRECTO EL BARCELONA VS. BETIS

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga

LaLiga TV (Bar) 21:00 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG: 16:00;

CHI: 15:00;

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Últimos partidos del Barcelona

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Barcelona 1-0 Atlético Madrid LaLiga 23/04/2023 Rayo 2-1 Barcelona LaLiga 26/04/2023

Próximos partidos del Barcelona