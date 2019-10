Las alineaciones de Zidane: Un misterio con un mensaje que ayuda a descifrarlo

Zidane ha utilizado hasta 23 futbolistas en lo que va de temporada y pese al desconcierto aparente en sus alineaciones hay una explicación.

Muchos se extrañan en cada convocatoria de Zidane en el y eso que por desgracia para el equipo son muchos los futbolistas que han sido baja por cuestiones médicas en una plaga de lesiones pocas veces vista en el Bernabéu.

Y teniendo en cuenta que todos llevamos un entrenador dentro, a veces es difícil encontrar explicación ante tanta rotación en listas y alineaciones de Zizou. Ante el muchos se preguntaron por qué Lucas Vázquez y Vinicius se habían caído de la lista estando sanos o por qué Rodrygo no fue ni convocado para el derbi ante el Atlético pese a haber marcado un golazo ante y faltarle pólvora al equipo arriba. O el caso de James Rodríguez, que de transferible en verano pasó a ocupar un rol de insustituible, pero que volvió a sorprender en su ausencia ante el Brujas en Champions cuando horas después había marcado con la camiseta blanca en su vuelta al banquillo.

Todos estos casos tienen una explicación bastante sencilla. Aunque sea difícil convencer a todos los madridistas o amantes del fútbol lo cierto es que Zidane no se cansa de repetir que en su equipo no hay intocables. Se acabó aquella frase mítica de que la BBC era intocable (Benzema, Bale y Cristiano) y que tanto daño hizo en el vestuario blanco.

Esto viene a hacer buena la frase de que los partidos los ganan equipos, pero los campeonatos los ganan los equipos y esa es la fórmula que le funcionó al francés en el pasado y en el que Zidane cimentó sus tres .

Es algo que le cuesta horrores, como ha reconocido el propio Zidane en alguna rueda de prensa, pero que teniendo una plantilla de 25 jugadores, debe resolver cada semana el rompecabezas de los que va a convocar y sobre todo los que va a dejar fuera.

Por ejemplo en la portería, pese a que Courtois partía como titular indiscutible, ha otorgado la titularidad a Areola y no solo por la baja del belga ante el Granada si no también ante Osasuna donde el ex del Atlético fue suplente. En defensa Ramos, Varane y Carvajal parecen intocables pero Odriozola y Militao han sentado al canterano y al francés en algún encuentro.

Lo mismo sucede en la medular donde a priori Modric, Casemiro y Kroos forman el trivote habitual pero donde James o Valverde han sentado a sus compañeros. Algo similar en ataque donde Zidane cuenta con hasta tres tridentes distintos y pese a que Bale, Benzema y Hazard parten con ventaja lo cierto es que todos han gozado de oportunidades salvo Mariano.

Veremos qué sucede cuando lleguen los partidos señalados en rojo en el calendario (el Clásico, los de Champions…) pero hasta ahora salvo Asensio por lesión de larga duración y Mariano y Brahim con los que Zidane parece no contar, han jugado 22 futbolistas de los 25 que tiene en la primera plantilla (Rodrygo pertenece al Castilla).