Laporte contra Deschamps: “El míster no opta por mí por razones personales”

El defensor de Manchester City descartó a su vez la posibilidad de jugar en el seleccionado español: “Eso ya se cerró”.

El buen nivel que demuestra Aymeric Laporte en Manchester City genera una pregunta evidente: ¿por qué no es convocado para el seleccionado francés? El propio futbolista, en una entrevista con EiTB, no se guardó formalismos para acusar al entrenador del seleccionado galo, Didier Deschamps: “El míster no opta por mí por razones personales y hay que respetarlo”.

El defensor cree que hizo suficientes méritos para vestir la camiseta de su país. “Desde luego, no creo que sea un tema deportivo. Habría que preguntárselo a él (por Deschamps). Personalmente, no tengo nada en su contra. Si alguien tiene un problema, es él conmigo y no al revés”, afirmó el ex-Athletic. Y agregó: “Yo no le voy a llamar. ¿Para qué? ¿Para echarle en cara algo? No, evidentemente. Sigo trabajando en el club que ha apostado por mí, jugando al máximo nivel… La única persona que puede resolver esto es el seleccionador”.

Por otra parte, Laporte se volvió a despegar de la posibilidad de jugar en la Selección española: “Eso ya se cerró. Yo opto por Francia porque soy francés, no tengo doble nacionalidad y no la voy a pedir”.