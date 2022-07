Laporta pasa revista: Dembélé, De Jong, Christensen, Kessié, Raphina, palancas

El presidente del Barça deja la pelota en el tejado de Dembélé, que tiene que aceptar la propuesta presentada por el club.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha aprovechado un acto de homenaje a Johan Cruyff en el Hostal La Gavina de S'Agaró para pasar revista a la actualidad del mercado del club blaugrana. En concreto, se ha referido a las situaciones de Frenkie De Jong y Ousmane Dembéle, las palancas, las presentaciones de Christensen y Kessié y las negociaciones por Raphina, del Leeds.

Frenkie De Jong: "Es jugador del Barça, es de los mejores centrocampistas que hay en el mundo. Hay clubes que lo quieren, el Manchester United y otros clubes. No tenemos intención de venderlo. El jugador se quiere quedar, y ya sabemos es muy importante el criterio del jugador. Está a gusto en el Barça, y en Barcelona. Yo haría todo lo posible para que se quede. Lo que sí que sé es que el nivel salarial de algunos jugadores no se adecua a los niveles salariales que ha fijado la directiva. Frenkie es un jugador con unas cualidades extraordinarias".

Ousmane Dembélé: "Ya no es jugador del Barça. Nosotros hemos cambiado la estructura salarial del club. Ousmane es una persona, que la apreciamos mucho y que en la última temporada ha jugado a un gran nivel y el entrenador está muy contento con él. Es una discusión económica y se tienen que poner de acuerdo las dos partes. Nosotros estamos tranquilos de momento, mantenemos una buena relación con el jugador y con los agentes. Si ellos aceptan las condiciones que hemos presentado, Dembélé continuaría. Si no las acepta, no continuará. Es la vida, es normal.

Palancas: "No nos ponemos límites para nada, ni para fichajes ni para palancas. Lo que tenemos que hacer es las cosas bien. Y se hacen bien si actúas sin presión. Ahora, después de la primera palanca, nos hemos desprendido bastante de la presión. Pero estamos en julio y no podemos relajarnos ni dormirnos. Estamos trabajando mucho tanto para las palancas como para las incorporaciones, y tenemos la suerte de que nos esperan para cuando activemos la segunda palanca.

Raphina: "Hemos hablado con el Leeds, pero hay otros clubes que están haciendo sus propuestas. Sabemos el jugador quiere venir al Barça".

Además, Laporta ha anunciado que las presentaciones de Christensen y Kessié serán el 6 y el 7 de julio respectivamente. Aunque el club todavía no ha hecho oficial el anuncio de sus fichajes.