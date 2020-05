Boca, el único club de la Superliga que no pidió créditos al Estado

Lammens, ministro de Turismo y Deportes, pasó en limpio las situaciones económicas de los clubes, con la salvedad del Xeneize, que no solicitó ayuda.

La pandemia del coronavirus es ingambeteable para las realidades económicas de los clubes argentinos. A lo largo de las últimas semanas las distintas instituciones fueron dando a conocer sus "arreglos" con los distintos planteles, pero la verdad indica que en las categorías del ascenso, como así también en algunos casos puntuales de la Superliga, el panorama es complicado.

La gran mayoría de los directivos recurrieron al Estado argentino para ayudar a solventar los gastos de sus finanzas. Los sueldos de sus trabajadores en su conjunto es el denominador común de los problemas. Entre ellos están sus futbolistas, quienes en gran parte poseen los números en base a la cotización del dólar.

En torno a las dudas que se generaron, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, informó que Boca fue el único de la Superliga en no acercarse al Estado. "Tengo entendido que Boca no, pero todos los demás lo pidieron. Algunos lo obtuvieron, otros no por cuestiones de facturación", manifestó en una entrevista con CNN Radio.

"Muchos clubes han entrado en esta ayuda. A los trabajadores de una gran cantidad de clubes se les ha pagado la mitad del salario de abril y se le han reducido aportes patronales", aclaró. El plazo para intentar contar con esta ayuda vence el 12 de mayo. El expresidente de se mostró satisfecho por este empujón estatal.

Para finalizar, acotó: "Inevitablemente van a tener una caída en la facturación porque un gran porcentaje de las cuotas se pagan los días de partido. Al no haber fútbol, hay una caída sustancial de las cuotas y eso va a traer aparejada una disminución importante de los ingresos de los clubes, que van a tener que ser auxiliados de alguna manera".