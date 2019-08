¿El nuevo Ronaldo? Joao Félix hará valer cada céntimo de los 126 millones que pagó el Atlético

La sensación portuguesa debutará oficialmente ante el Getafe con mucha presión sobre sus espaldas, pero brillará bajo ella.

Todos los jóvenes talentos del fútbol son, en algún momento u otro, comparados con un ex gran jugador; sin embargo, pocos deben llevar una etiqueta tan grande como "el nuevo Cristiano Ronaldo". Eso, en teoría, debería poner mucha presión sobre las espaldas de Joao Félix, la estrella que nació en el , que llegó este verano al a cambio de 126 millones de euros, y que apenas tiene 19 años.

Si el precio y las comparaciones no fueran suficientes, otra leyenda del fútbol portugués como José Mourinho ha dicho que tanto dinero pone mucha responsabilidad sobre los hombros de Joao Félix. Por ese fichaje solamente ya se espera que el Atleti pelee por la Liga de Campeones este año. Pero el chico no se achica."Varios jugadores portugueses han jugado aquí; grandes jugadores que fueron importantes para el fútbol portugués. Quiero hacerlo tan bien o incluso mejor que ellos", dijo al firmar su contrato. "Espero hacerlo lo mejor posible, pensar positivamente, trabajar duro para completar una gran temporada y ser una estrella en el Atlético de Madrid. La edad influye en algunas cosas, pero soy lo suficientemente maduro como para enfrentar esta situación. Sé lo que significa estar en un club importante, y todos dicen que a pesar de que tengo 19 años, no lo parece. Estoy aquí para hacer mi propia historia", agregó.“Las comparaciones no son tan buenas. Cristiano es Cristiano y quiero ser yo mismo", comentaba. Al ser él mismo, Félix tampoco se parecerá en nada a Ronaldo. Además de la nacionalidad y el hecho de que son futbolistas de ataque excepcionales, estos dos jugadores tienen muy poco en común, lo que hace que las comparaciones sean aún más injustas para el joven colchonero.Ronaldo emergió como extremo y se convirtió en un delantero central, y Félix es principalmente un segundo delantero que juega justo detrás del 'nueve' principal.

Sin embargo, otra cosa que parecen compartir es la mentalidad de ser el mejor. "Cristiano Ronaldo ha ganado cinco Balones de Oro y este es el sueño de todos los jugadores. Obviamente me gustaría ser como Cristiano", dijo Félix sobre las comparaciones.



Diego Simeone sabe por qué lo fichó: "Lo mejor de él es su disposición a aprender y cuando un jugador es así, el camino hacia la cima siempre es más corto".

El joven ya ha tenido un gran impacto entre sus compañeros de equipo, con Koke diciendo que el internacional luso "tiene mucha personalidad". "No es fácil tener 19 años y tener la presión de lo que se le ha pagado para venir aquí. Tienes que darle algo de tiempo. Si juega dos partidos malos, no puedes matarlo. Le gusta jugar al fútbol. Tiene mucha calidad, pero lo que más me gusta es su descaro para jugar, su regate. Le gusta tener la pelota; no tiene miedo de pedirla".



Sin embargo, quizás la mayor presión que enfrente Félix en la capital española sea suceder a Antoine Griezmann. Si bien el francés no puede ser recordado con cariño por todos en el Atleti después de que se fue en circunstancias controvertidas al , desempeñó su papel en el 4-4-1-1 de Simeone a la perfección. No solo aportó mucho sacrificio, sino también talento y magia de una manera equilibrada que pocos podrían. Felix, en todos los aspectos, es el reemplazo perfecto, habiendo cumplido el mismo rol en el Benfica.

Increíble comprensión del juego, gran precisión en el pase, finalización clínica y creatividad son algunos de los atributos del internacional de , cuyo potencial es ideal para jugar el mismo papel que Griezmann."Todavía estamos en la pretemporada, pero está claro que es un gran talento", dijo Jan Oblak después de que Felix brillara durante todo el verano, incluso anotando dos goles en la victoria 2-1 del Atleti sobre la de Cristiano Ronaldo.“Con un talento como ese, puede convertirse en un jugador magnífico. Estoy seguro de que este es el lugar adecuado para él. Avanzará mucho con Diego Simeone y aprenderá mucho. No hay duda de que es un gran talento y si continúa como comenzó, si entrena duro y sigue jugando al nivel que muestra, será un jugador de clase mundial, sin duda".La principal preocupación sobre el fichaje de Félix por el Atlético es si un entrenador un tanto defensivo como Simeone puede sacar lo mejor de él. El Cholo tiene una larga lista de atacantes que no lograron tener éxito bajo sus órdenes. Los últimos casos son los de Gelson Martins y Thomas Lemar, pero antes hubo ejemplos como los de Jackson Martínez, Luciano Vietto, Raúl Jiménez o Vitolo. El desafío para Félix, antes del comienzo de la nueva temporada española este fin de semana frente al Getfe, es no unirse a ese grupo.El reto es entrar en la lista de jugadores como Radamel Falcao, Diego Costa y Griezmann, que han prosperado bajo el mando de Simeone en Madrid, así como convertirse en ídolo de la afición colchonera como lo hicieron Diego Forlán, Sergio Agüero o Fernando Torres, antes de la llegada del técnico argentino al club."Si es humilde, respetuoso y puede escuchar, será un jugador que crezca y dará mucho qué hablar", dijo el propio Forlan sobre el joven de 19 años. "Tiene un gran futuro".Ese futuro no necesariamente consiste en ser "el nuevo Ronaldo", pero, si puede alcanzar su potencial, ciertamente puede llegar al nivel de inmortalidad futbolística de Cristiano.