LaLiga abre expendiente sobre el Huesca-Nastic por unas declaraciones de Iñigo López

El central del Deportivo aceptó que en ese partido su equipo se dejó ir para salvar al rival

La Liga va a investigar el -Nastic. El partido es uno de los partidos tratados en la 'operación Oikos', pero el motivo principal para haber abierto este procedimiento son unas declaraciones publicadas en el diario El Mundo en las que el central, ahora en el Deportivo, aceptaba haberse dejado ir en aquel encuentro, cuando él todavía jugaba en el Huesca, además de otras irregularidades como el cobro de primas a terceros.

"El Juez de Disciplina Social de , a la vista de los antecedentes fácticos reseñados y considerando que de los mismos pudieran derivarse diversas vulneraciones de los Estatutos Sociales de LaLiga, sin prejuzgar ni predeterminar en este momento las concretas infracciones de posible comisión, ha acordado, según lo dispuesto en el art. 80 de esos Estatutos, la apertura de una información reservada (antes de dictar la providencia que decida la incoación del expediente disciplinario o, en su caso, el archivo de las actuaciones) para discernir la posible responsabilidad de la SD Huesca y del Club Gimnástic de Tarragona", explicaba el comunicado que LaLiga ha emitido esta mañana.

Recuerdan además que "Se consideran como infracciones muy graves: (...) i) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, determinar o alterar en cualquier tiempo y/o forma, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de un partido o competición", algo que es, en esencia, lo que confiesa el defensa en la entrevista.

"En los últimos partidos se suele mirar el calendario y se habla, porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio. Simplemente se dice: «Oye, no nos fastidiemos, para el que necesite los puntos». La cosa queda así y no se vuelve a hablar. Cualquiera que haya jugado al fútbol y haya estado en este mundo sabe que esto ha existido desde mucho antes que nosotros. Lo que ocurre es que el asunto de las apuestas lo ha sobredimensionado todo", explicaba López en una frase que, probablemente, contraviene la legislación deportiva.

También señala el jugador que las primas a terceros están extendidas: "Las he visto en muchos equipos, y siempre que sean por ganar no me parece mal hacerlo. Han existido siempre"