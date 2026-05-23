Lale Gül se derrite por un jugador internacional holandés casado: «Me parece muy atractivo»

A Lale Gül le gusta el futbolista holandés Virgil van Dijk. Lo reveló en el pódcast Lightless Lounge de Nikkie de Jager y Wes van Os.

Gül, de 28 años y soltera, admite que le atraen el cantante Jan Smit y el presentador Humberto Tan, y luego menciona a varios futbolistas.

«La verdad es que me encantan los futbolistas holandeses. Por supuesto, no tengo ninguna oportunidad, porque toda Holanda hace cola para ellos. Pero los encuentro realmente atractivos, sobre todo a Virgil van Dijk», afirma Gül.

Además de Van Dijk, menciona a Denzel Dumfries y Xavi Simons, aunque critica los tatuajes y el acento marroquí de Noa Lang y añade: «Memphis Depay, por supuesto; me gusta verlos a todos. No sé si tienen algo más que ofrecer…».

Dumfries, Van Dijk y Lang tienen pareja e hijos, mientras que Simons y Memphis son más reservados.

Ronnie Flex.

Gül admite que le atrae la idea de salir con alguien famoso: «Hasta ahora siempre he salido con hombres desconocidos; por el morbo, me gustaría tener algo con un hombre famoso alguna vez». Hace poco reveló en RTL Boulevard que tuvo una cita agradable con el rapero Ronnie Flex.

Según Gül, entre ellos hubo sobre todo una buena conexión amistosa. Ronell Plasschaert, de 34 años, había tenido anteriormente una relación con Demi de Boer. El exinternacional Ronald es el abuelo de su segundo hijo, Rémi.