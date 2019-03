Lainez en Goal: "¿Un sueño? Lo que quiero ahora es ganar algo en el Betis"

El atacante mexicano está entre en los diez mejores jugadores jóvenes del mundo que Goal selecciona en los premios NxGn.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Diego Lainez ( , 2000) se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su rendimiento en el y en el el Real no ha pasado desapercibido y le ha valido para estar entres los 10 mejores jugadores de los premios NxGn 2019 que Goal entrega a los futbolistas jóvenes más prometedores del mundo, donde comparte reconocimiento con Jadon Sancho, Vinicius, Phil Foden o Hudson-Odoi.

Hace sólo unos meses que juega en Europa y sólo unos días que se enfrentó por primera vez a su ídolo Leo Messi. Tiene los pies en la tierra, no se olvida de seguir formándose y madurando en uno de los clubes de moda en pero Lainez sueña en grande.

El atacante revela en exclusiva a Goal cuáles son sus objetivos en el Betis, que pasan por ganar títulos y debutar en la UEFA , y en la Selección Mexicana, donde su meta es participar en un Mundial.

Su carrera está siendo meteórica. Ya está en Europa, ganó la Liga en México y también recibes premios como este.

“Muy contento por haber logrado el campeonato en México y más feliz por estar acá. El haber venido acá creo que me va a servir mucho como futbolista y como persona para crecer y junto a todo el equipo a darle muchas alegrías al Betis. Es algo que todos soñamos”.

Con 18 años ya es considerado un futbolista a tener en cuenta, ¿es una presión añadida o una motivación?

“Siempre he dicho que me gusta que se hable de mí porque es porque uno está haciendo las cosas bien. Muy contento de recibir premios como este porque indica que se están haciendo las cosas bien”.

¿Qué objetivos se marca a corto y a largo plazo?

“A corto plazo, seguir mejorando todo lo que pueda fuera y dentro de la cancha, también como persona, que es algo muy importante. A largo plazo creo que llegar a un Mundial o una y también a otras muchas cosas con el Betis. En también aspirar a lo más alto que podamos, es algo muy bonito que pudiera pasar”.

¿Cómo valora estos primeros meses de adaptación a Europa y al Betis?

“Muy bien, me está gustando mucho cómo se trabaja acá y creo que estoy mejorando cada día que pasa, en cada entrenamiento. Siento mucha mejoría en mí y quiero seguir por este camino y seguir aprendiendo de todos los jugadores fantásticos que hay acá y del nivel que se maneja”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido del Betis?

“Yo creo que la afición. Tenemos una afición muy bonita, que a todos lados que vamos siempre hay gente, siempre van personas que apoyan y eso me hace sentir como en casa”.

Tenía ofertas de otros equipos, ¿por qué se decantó por el Betis?

“Yo creo que al final el proyecto del Betis fue el que me terminó gustando más. Creo que futbolística y personalmente era el que más me gustaba y estoy feliz de estar acá y de dar lo mejor para el Betis”.

Algunos aficionados en México se sorprenden de que tenga pocos minutos, ¿entiende que es normal en el proceso de adaptación?

“A mi entender he tenido muchos minutos. Las circunstancias se han dado y en los últimos partidos no he tenido tantos minutos pero desde que llegué creo que he tenido muchos minutos y mucha participación. Estoy feliz por ello y es parte de esto. El primer año siempre es así. Me ha gustado los minutos que he tenido y cuando he jugado lo he hecho muy bien. Eso indica que estoy creciendo”.

¿Cómo le esta ayudando Guardado en la adaptación?

“Siempre lo he dicho. Desde que llegué me ha apoyado hasta en las cosas más mínimas y estoy muy contento y agradecido con él por tomarse el tiempo de ayudarme”.

¿Qué le pide Setién para mejorar?

“Es uno de los retos. Es un profesor al que le gusta que tengamos el balón, muy táctico. Eso me gusta mucho, comparto esa idea y eso me va a ayudar a seguir creciendo como jugador”.

¿Le han sorprendido los marcajes tan duros que ha recibido en LaLiga?

“Hay defensas muy buenos. Igual desde que empecé mi carrera por jugar de esta manera es algo normal, que los defensas vayan por ti. Forma parte del fútbol y me gusta”.

¿Qué sintió al marcar el primer gol con el Betis?

“Muy contento y más por la gente del Betis que fue a ese partido. Fue algo que no voy a olvidar, me encantaría seguir marcando pero eso fue algo muy bonito”.

Ya ha debutado en la , ahora están peleando por jugar la Champions, ¿le haría especial ilusión?

“Claro, a mí y a todo los que estamos en este equipo. Es una ilusión pero estamos paso a paso. Primero el objetivo es Europa y después hay que seguir trabajando para llegar lo más alto posible”.

¿Le han hablado ya del derbi contra el ?

“Me han hablado de él. Creo que es algo ilusionarte para todos y es un partido que queremos ganar”.

¿Cómo ve el nivel de LaLiga comparado con México y otras de Europa?

“Hay algo de diferencia porque obviamente acá es la mejor Liga del mundo. La Liga mexicana está a muy buen nivel pero, sin duda alguna, estar acá creo que es un sueño por el nivel que hay en LaLiga y los equipos que hay”.

¿Se fija en las estrellas y en los grandes equipos de LaLiga como Messi, Modric, el o el ?

“Eso es lo que tiene esta Liga, te enfrentas a jugadores top y equipos de un altísimo nivel. Eso ayuda a seguir creciendo como jugador y por eso está entre las dos mejores (ligas) del mundo. De los buenos jugadores siempre hay que tratar de verle todo lo bueno, tratar de sacar lo mejor para el juego de uno”.

¿Qué significa La Volpe en su carrera?

“Fue mi primer entrenador en Primera División. Para mí la persona que confió en mí, me puso y me dejó ahí y terminé siendo titular con él prácticamente desde que debuté. Estoy contento y agradecido con él por la oportunidad, por las cualidades que él vio en mí y por dejarme ahí a pesar de muchas cosas. Allá no es muy común que alguien tan chico esté pero a él le gustó mi fútbol, lo que aportaba al equipo y le estoy muy agradecido por eso, por mantenerme ahí”.

¿Qué piensa cuando lo califican como el futuro Messi de México?

“Creo que la afición mexicana es muy pasional, eso me gusta. Estoy muy contento de que la afición mexicana nos apoye a los mexicanos que estamos acá tratando de cumplir nuestros sueños”.

¿Ha hablado ya con Martino del rol que puede tener en la Selección?

“Ya tuvimos unos acercamientos. La verdad que es un gran entrenador y muy buena persona. Ahorita que vaya a la concentración de México me lo hará saber más detalladamente”.

¿Ha decidido si en verano irá al Mundial Sub-20 o a la Copa Oro?

“Aún no sé qué decisión tomarán en la Federación. Con la que tomen estaré contento y feliz por ello”.

¿Por qué eligió llegar ya a Europa en lugar de seguir un poco más en México?

“Creo que era algo que quería y que necesitaba ya para seguir creciendo como futbolista. Un poco tiempo atrás ya lo quería. Creo que terminar acá de formar todos los aspectos en los que se trabaja era importante para mí. Estoy muy contento de que América me haya dado su apoyo para esto y agradecido con el Betis por la oportunidad”.

México organizará el Mundial en 2026, ¿se ve jugando ese Mundial?

“Claro, es un sueño para mí y voy a trabajar para tratar de estar ahí, para conseguirlo. Estoy feliz de que mi país pueda tener algunos partidos de un Mundial otra vez”.

¿Cuál es el sueño que quiere cumplir?

“Quiero seguir creciendo con el Betis, lo demás vendrá por sí sólo pero claro, me gustaría ganar algo con el Betis, alguna competición. Después ya veremos pero eso es lo que quiero ahora”.