Mauro Lainez: "¿A quién no le gustaría jugar en Chivas?"

Diario AS

Diario AS

El hermano mayor de Diego reconoció que le encantaría vestir la playera del Rebaño. Sin embargo, hasta ahora no está en los planes del club tapatío.

Luego de la desastrosa participación en el Clausura 2019, la recuperación de Chivas pasa necesariamente por la llegada de refuerzos de calidad. Y hay una serie de jugadores que sueñan con vestir la playera del Rebaño Sagrado, como es el caso de Mauro Lainez, hermano mayor de Diego.

Aunque Goal pudo saber que su nombre no está en los planes de Chivas, el delantero no esconde su deseo de llegar al club tapatío. "¿A quién no le gustaría jugar en ? Es un equipo grande del futbol mexicano, donde todo jugador de este país quisiera estar", dijo en diálogo con ESPN.

@ClubAmerica

@Cruz_Azul_FC

@PumasMX

@Chivas



Así sería el orden de los 4 "grandes" según su cantidad de títulos de la @Concacaf



Si gana @Rayados puede rebasar a Universidad o si @TigresOficial lo hace sumaría apenas su primero pic.twitter.com/yeel3me7k2 — Goal (@goalmex) April 24, 2019

En lo que va de , Mauro, quien culmina contrato con a final de temporada, sólo ha visto acción en 619 minutos en el torneo y registra un gol en 13 partidos disputados. Todavía no recibe una oferta, pero ahora en Guadalajara saben que el delantero no dudaría en aceptarla.