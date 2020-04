Lacayo: "Quiero salir al extranjero, pero jugando bien y metiendo goles"

Liga Nacional: El jugador 24 años quiere recuperar su lugar en el equipo titular de Olimpia para luego poder seguir su carrera en el exterior.

Júnior Lacayo sabe que tiene que seguir trabajando en Olimpia si pretende volver a ganarse la confianza de Pedro Troglio y recuperar un lugar como titular. El delantero del conjunto albo habló con el diario Diez y habló de cómo vive el coronavirus, su presente en el club antes de la suspensión del fútbol y un posible futuro en el extranjero.

"El fútbol ha venido a afectar en lo futbolístico, han muerto muchos familiares y personas por esto. Nos ha afectado bastante, pero tenemos fe que vamos a salir de esto. Como jugador profesional debemos estar siempre trabajando, esta pandemia ha afectado a varios, yo estoy en mi casa y trabajo. Tenemos que estar a tono, en ocasiones me acompañan unos amigos, tratamos de mantenernos para seguir bien", comenzó diciendo el jugador de 24 años.

Sobre su estancamiento en los últimos meses dentro del plantel merengue, explicó: "Vine de un torneo excelente en Marathón donde estaba muy bien, estaba jugando y llegué al Olimpia en donde comenzaron los altibajos. Tuve más oportunidad con Troglio en el torneo pasado, pero esto es fútbol, es un equipo grande y es más competitivo, hay grandes jugadores, lo mejor para mí es seguir trabajando".

"Es complicado adaptarse a Olimpia por los jugadores que están, pero uno tiene que estar mucho mejor para estar allí también. Este torneo no sé si se terminará, no tuve mucha participación, pero la misión es seguir trabajando y estando para bien para que si no estar ahí, estar en otro equipo y llegar bien", agregó.

Sobre su futuro en el club, deslizó: "Quisiera seguir en Olimpia, eso no lo miento. Quiero salir al extranjero, pero jugando bien y metiendo goles. Para mí es complicado porque son decisiones que tengo que tomar, pero por ahora me siento bien. Debo esperar a ver qué pasa si se me termina el contrato".

"Troglio es buena persona, habla con los jugadores. Me escribió hace como cuatro días para preguntarme si me estaba moviendo y claro que le respondí que sí, pero te repito, él es el entrenador y es quien decide si me mete a jugar", cerró el jugador.