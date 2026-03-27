LABUBU, la sensación viral de Icnic, ha lanzado una nueva colección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, justo a tiempo para un verano de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Combinando la cultura de los personajes coleccionables con la pasión de los aficionados al fútbol, la colección incluye un llavero colgante de peluche de vinilo, un muñeco de peluche de vinilo y una colección de estilo de vida de la serie FIFA.

El muñeco de peluche de vinilo presenta a un LABUBU vestido con equipación de partido profesional, con mini botas de fútbol, una equipación de colores vivos y sosteniendo el icónico trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. El diseño captura el momento triunfal con el que sueña todo aficionado: que su equipo lo gane todo. Combinando la personalidad traviesa y juguetona de THE MONSTERS con la energía desbordante de los aficionados al fútbol, esta figura de edición especial plasma el espíritu del torneo de 2026 en un recuerdo coleccionable.

Pop Mart

El llavero colgante de peluche de vinilo presenta a LABUBU como un colgante de peluche con una bolsita con cremallera. El personaje con forma de balón cuelga de un cordón suave con motivos futbolísticos, capturando la personalidad traviesa de LABUBU y conectando el diseño con el espíritu global de los días de partido de la serie.

Además, los aficionados pueden elegir entre una amplia gama de accesorios de la colección Lifestyle de THE MONSTERS × FIFA. Esta colección se ha diseñado teniendo en cuenta la emoción que se vive durante un partido de fútbol. Entre los artículos coleccionables para el día a día se incluyen: llaveros con colgante, caja sorpresa con mini colgante, imán para nevera con abrebotellas, serie de vasos de cristal y serie de bolsos pequeños con motivos futbolísticos.

Pop Mart

«Esta es la primera colaboración deportiva oficial de THE MONSTERS, y estamos encantados de que sea con la FIFA en lo que será una Copa del Mundo histórica celebrada en Norteamérica», afirmó Emily Brough, directora de licencias de POP MART Americas. «El mundo del deporte ha acogido a nuestros personajes de muchas formas creativas, y estamos encantados de devolverles ese cariño. Al llevar a LABUBU al campo, celebramos el fanatismo, la unidad y la imaginación para soñar a lo grande».

La colección se lanzará online en EE. UU. el 2 de abril a las22:00 h (hora del Este) y estará disponible en tiendas a partir del 3 de abril.

Más información sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026