La vuelta de San Lorenzo a Boedo: los avances y lo que falta para el regreso a Avenida La Plata

Cada jornada en la que la vuelta a Boedo está en juego, los hinchas de lo viven como si se tratara de una final, tal vez como aquella noche ante Nacional de en la que ganó la 2014. Porque después de ese logro deportivo, solo queda el regreso a la "Tierra Santa" para que la felicidad sea completa.

Hablar de San Lorenzo era hablar del barrio de Boedo y la mítica esquina de Avenida La Plata al 1700. Desde su inauguración en 1916 gracias a la cesión del padre Lorenzo Massa y su adquisición definitiva en 1928, de la mano de Pedro Bidegain, fue la casa del Ciclón y hasta de la Selección argentina, alcanzando una capacidad máxima de 76 mil personas en la década del 30. De hecho, el "Wembley argentino", por su similitud con el mítico estadio inglés fue el escenario de hechos históricos para el fútbol argentino, como ser el primero con iluminación artificial para disputar partidos en horario nocturno, en 1939, mientras que también fue donde se realizó la primera transmisión en directo de un encuentro, en 1951. Además, llegó a ser la sede del combate del boxeador Pascual Pérez ante Dai Dower en 1957.

Al mismo tiempo, a mediados de los 40 había obtenido la cesión de los terrenos del Bajo Flores para construir una Ciudad Deportiva y un nuevo estadio aún mayor que el Gasómetro, pero por diversas circunstancias no pudo completar dichas obras.

