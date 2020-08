La Uefa recuerda la mágica tarde de Falcao en la que humilló al Chelsea

Han pasado ocho años, y es imposible no recordar el día en el que un colombiano reinó en la Súper Copa de Europa, Falcao era para ese entonces considerado el mejor 9 del mundo, pero nadie podía entonces soñar con la gesta que llevaría a cabo ante el de . estaba por liberar de la jaula a la mejor versión del Tigre en su historia.

Una campaña para el aplauso, en la cual compitió con CR7 y Messi en la labor de vencer las redes rivales, respaldada por un equipo que se adaptó para jugar a su servicio - porque así lo demandaba uno de los mejores del momento - culminó con el título de .

Radamel Falcao García le dio al Atlético de Madrid buena parte de la Súper Copa de Europa, convirtiéndose en la figura del partido al marcar tres goles en la primera mitad de la final. Con ese logro igualó a Puskas, sí el icónico y adorado Puskas.

El húngaro había logrado semejante hazaña con el en la final de la Copa de Europa de 1962 ante el . Sin embargo, el final no había sido feliz para el entonces delantero del conjunto merengue: el equipo luso pudo darle la vuelta al marcador y fue 5-3 para los lisboetas.

Falcao García se fue ovacionado ese día de Mónaco, Simeone lo sacó a los 88 minutos, para que fuera aplaudido por todos los colchoneros presentes en el estadio y de paso por todo el paneta fútbol que se rendía a los pies de quien, para entonces, era considerado por el mismo Pep Guardiola como: el mejor delantero de área del mundo.

La UEFA le ha rendido homenaje a Falcao, recondando en sus redes sociales la tripleta del samario:

is my left leg my weak leg? 🤔 https://t.co/D9SC1cC6qu