La UEFA puede sancionar a Vinicius por su "rajada" contra los árbitros

El máximo organismo continental es inflexible cuando se pone en duda la honestidad e imparcialidad de sus colegiados

Nada más acabar el partido, Vinicius Jr. salió a zona mixta para atender a los periodistas y pegó una "rajada" descomunal contra los árbitros. El brasileño fue muy crítico con la labor arbitral e incluso se atrevió a decir que los árbitros pitan mal al de manera intencionada. Unas palabras realmente graves en las que el jugador queda señalado y que, posiblemente, le puedan pasar factura. Vinicius dijo: "Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Tiene VAR y no quiso ir a verlo. Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Aquí nos pitan siempre igual". Los periodistas allí presentes, sorprendidos por sus palabras, volvieron a preguntarle si considera que los árbitros perjudican adrede al Real Madrid y Vinicius volvió a "rajar" contra el estamento arbitral: "¿Si nos pitan mal aposta? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más Ligas. Va a ser siempre así", dijo el delantero merengue.

En el Real Madrid son conscientes de que las palabras de Vinicius no le van a hacer ningún favor ni al club, ni al jugador. Todo lo contrario. Hay quien cree que la UEFA va a tomar nota de estas declaraciones y que, con total seguridad, podría abrir un expediente informativo sobre sus acusaciones, que incluso podrían ser materia de sanción. No sería la primera vez que la UEFA reprende y sanciona a un jugador por sus quejas sobre los árbitros. En el máximo organismo europeo no existe la permisividad que existe en en este tipo de comentarios sobre los árbitros y en el Real Madrid lo saben. De hecho, en la cúpula del Real Madrid están preocupados porque saben que UEFA no deja pasar este tipo de comportamientos y seguramente, decidirá suspender a VInicius.

Precedentes. Entrenadores como José Mourinho o Manuel Pellegrini, el primero cuando militaba en el Real Madrid y el segundo cuando entrenaba al , ya fueron anteriormente sancionados por sus críticas publicas hacia los árbitros en competiciones UEFA. A Mourinho le cayeron cinco partidos de castigo y al chileno, en su momento, dos. También ha habido sanciones ejemplares a diferentes jugadores. El caso más representativo fue el de Neymar, por ejemplo, cuando siendo jugador del cargó contra un arbitraje y dijo, a través de sus redes sosciales, que el árbitro había sido una vergüenza. En aquel entonces, la UEFA decidió actuar y sancionar al brasileño con tres partidos de suspensión.