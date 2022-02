La UEFA pone un hándicap al Atlético de Madrid de Simeone sin el gol en campo contrario

El Atlético de Madrid se la juega en la Champions League 2021-2022 midiéndose en los octavos de final al Manchester United. Los colchoneros fueron segundos en su grupo y eso supone que disputarán la elimiantoria primero en casa en el Wanda Metropolitano y la vuelta tres semanas después en Old Trafford.

En ese sentido, ese orden de partidos nunca ha sido un problema para Simeone y sus pupilos pero esta edición tiene la peculiaridad de que la UEFA ha eliminado el valor doble de los goles fuera de casa, una circunstancia de la que el Atleti siempre había sabido sacar provecho.

De hecho, Simeone ha dirigido como entrenador del conjunto colchonero 14 eliminatorias de la Liga de Campeones y en 11 de ellas dejó su portería a cero en casa, ya fuera jugando en el Vicente Calderón o el Wanda Metropolitano.

Además, de esas 14 eliminatorias, 6 fueron con ese formato jugando la ida en casa primero y la vuelta fuera y dejó la portería a cero en 5 de los 6 duelos, sólo el Chelsea el curso pasado se llevó ventaja para la vuelta y el encuentro ni siquiera se jugó en España por el coronavirus y se disputó en sede neutral en Bucarest y sin público en las gradas. De esas 6 eliminatorias, el Atleti pasó tres veces ante Chelsea (semifinales 2013-14), Leicester (cuartos de final 2016-17) y Liverpool (octavos de final 2019-20) y cayó en otras tres frente al Real Madrid (cuartos de final 2014-15), Juventus (octavos de final 2018-19) y la citada del curso pasado ante los blues en octavos de final.

Con este nuevo formato, el Atleti no se asegura tanto botín no encajando goles y quizás esta circunstancia invite a Simeone a intentar disponer sobre el campo un equipo más ofensivo para asegurarse marcar algún gol y ganar el partido de ida para llegar con ventaja a Old Trafford para el decisivo partido de vuelta.