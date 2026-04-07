La UEFA elige al mejor jugador del partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) ha revelado el nombre del ganador del premio al mejor jugador del partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, disputado este martes por la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern de Múnich se impuso en el feudo del Real Madrid, el estadio «Santiago Bernabéu», por 2-1, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron los dos goles del Bayern de Múnich en los minutos 41 y 46, mientras que Kylian Mbappé anotó el único gol del Real Madrid en el minuto 74.

La UEFA eligió al veterano portero alemán Manuel Neuer, capitán del Bayern de Múnich, como mejor jugador del partido, ya que se lució y salvó más de una ocasión clara de los jugadores del Real Madrid, especialmente del dúo Mbappé y Vinícius Júnior.

La UEFA declaró en su página web oficial: «Manuel Neuer ha recibido el premio al mejor jugador del partido». El grupo de observadores técnicos de la Federación Europea de Fútbol afirmó: «Demostró una gran serenidad en los momentos decisivos, realizó paradas de vital importancia y mostró una capacidad extraordinaria en los duelos individuales».

Neuer ha ascendido al noveno puesto, empatado, en la lista de los jugadores con más partidos disputados en competiciones europeas de clubes a lo largo de la historia, junto a Gianluigi Buffon, Lionel Messi y Thomas Müller, con 167 partidos.

A Neuer le faltan dos partidos para igualar el récord de Robert Lewandowski, que ocupa el octavo puesto, mientras que Cristiano Ronaldo lidera la lista con 197 partidos.

Cabe destacar que el partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

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