La tertulia de Goal: ¿Superliga sí o Superliga no?

La redacción de Goal.com analiza la nueva Superliga y la reacción de estamentos como la UEFA, FIFA o LaLiga

La bomba estallaba al filo de la media noche del domingo . Doce clubes europeos, los más poderosos económicamente, anunciaban la creación de la Superliga. Antes de ese anuncio la UEFA ya había reaccionado, en contra, lógicamente. Después reacción la FIFA y más tarde, en España, LaLiga , a la que le han seguido casi todos los clubes a lo largo del día. También la Federación está contra esta nueva competición. Tebas y Rubiales, unidos. Varios gobiernos europeos se posicionaron en contra de esta Superliga, presidida por Florentino Pérez , y este lunes ha sido el Gobierno de España el que le ha dado su 'no' a esta nueva competición.

En esta Superliga no estaría todos los grandes clubes de Europa, porque el Bayern Munich ya ha dicho que no participará, así como el Borussia Dortmund . El PSG tampoco se ha pronunciado sobre si estará o no. Ninguno de estos equipos son clubes fundadores de la competición. Tres clubes españoles forman parte de esta competición: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid . Les seguirían seis ingleses: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham; y tres italianos: Juventus, Inter y Milán.

Sería una competición que arrancaría en agosto y se jugaría entre semana, por lo que los clubes tienen la intención de seguir compitiendo en las ligas nacionales. Sea como fuere, parece que todo está en el aire.

En Goal.com, analizamos este terremoto que ha movilizado a todo el mundo del fútbol con la opinión de Rubén Uría, Paco Rico, Adrià Soldevilla y Mario Cortegana.