La temporada eFootball 2022 ya está aquí: ¡El “PES” ya está disponible para las diferentes plataformas con increíbles packs potenciadores del equipo ideal!

La segunda temporada está a pleno rendimiento y actualizada para la versión móvil de PES a “eFootball™ 2022” – todo lo que necesitas saber

Konami ha anunciado que la versión móvil de eFootball PES 2021 ha sido actualizada para el eFootball™ 2022.

Además, algunos eventos y campañas del juego de la segunda temporada están ya disponibles tanto para la consola como para el móvil, incluyendo algunos épicos packs potenciadores del equipo ideal.

¿Cuáles son las novedades del eFootball™ 2022?

El juego continuará presentando los nombres de los grandes equipos europeos, las leyendas históricas del fútbol y actualizaciones semanales de los equipos y jugadores del juego.

Los diversos eventos del juego que presenta la nueva temporada, como son “Lo más destacado de las ligas europeas: clubes, estilos de juego y principales jugadores”, comenzarán hoy y los jugadores aparecerán en los diseños de tarjetas especiales con los clubes que llegaron a la cima de las grandes ligas europeas en la temporada 2021-2022.

Además, ya están disponibles los packs especiales que contienen 11 jugadores y artículos de entrenamiento de los principales clubes europeos socios de KONAMI. ¡Los usuarios podrán reunir a grandes jugadores, tenerlos listos para jugar de inmediato y entrenar a un equipo con su propia filosofía futbolística!

¿Cuál es el precio del eFootball™ 2022?

Este juego es gratuito en múltiples dispositivos, por lo que todos pueden unirse a la diversión.

¿Cómo instalar eFootball™ 2022 en el móvil?

eFootball™ 2022 ya está disponible para la versión móvil. Después del éxito de la versión móvil de eFootball PES, la cual acumuló más de 500 millones de descargas por todo el mundo, ¡KONAMI ha llevado el nuevo eFootball™ al ámbito móvil!

Se han añadido nuevos controles para experimentar el juego de fútbol moderno, mientras que las animaciones de los jugadores y los movimientos del balón se han renovado de manera significativa para proporcionar el mismo estilo de juego en los dispositivos móviles que hay en la consola. También se ha incluido el nuevo modo de juego de formación de equipos “Dream Team”.

¿Qué es eFootball™ 2022 Dream Team?

La versión móvil de eFootball™ 2022 ofrece una nueva versión del modo de juego “Dream Team” que permite a los usuarios crear su propio equipo, al igual que en la consola, y que presenta una nueva experiencia de control que permite a los usuarios disfrutar tomando decisiones y modificando tácticas de juego basadas en teorías de fútbol del mundo real.

“Dream Team” es un nuevo modo de juego en el que los usuarios podrán nombrar y adquirir a sus jugadores y entrenadores favoritos para crear el equipo de sus sueños, usando GPs y otros artículos del juego que hayan obtenido mientras disfrutan del juego.

Los jugadores del juego también se pueden desarrollar y fortalecer para que coincidan con el estilo de juego del usuario. Pueden crear su propio “Dream Team” combinando sus jugadores, leyendas y entrenadores favoritos para adaptarse a su filosofía futbolística individual.

Cada temporada del modo de juego “Dream Team” presentará un evento diferente. Cada temporada tendrá una temática distinta que refleja las tendencias en el fútbol del mundo real, y se llevarán a cabo una serie de eventos en consecuencia, como eventos de desafío contra otros usuarios y eventos de gira contra AI.

Al adquirir jugadores y organizar equipos que coincidan con el tema de la temporada, los usuarios podrán avanzar en los eventos con ventaja sobre el resto de usuarios.

¿Cuáles son las nuevas funciones del eFootball™ 2022 Dream Team?

Objetivo:

Se han agregado nuevos “objetivos”, donde los usuarios pueden ganar recompensas al completar desafíos. Los Objetivos Premium, que se pueden comprar con monedas eFootball™ para ganar premios más lujosos, están también ya disponibles.

Entrenadores leyenda:

Entrenadores leyenda como Johan Cruyff estarán disponibles en el futuro como recompensas por Objetivos Premium. Los entrenadores leyenda tienen habilidades de entrenamiento diferentes respecto al resto de entrenadores.

Nueva función para guardar múltiples planes de juego​:

Se ha añadido una nueva función que permite la retención de múltiples planes de juego. Se pueden guardar y recuperar equipos para diferentes tácticas y eventos. Esto permitirá a los usuarios crear múltiples equipos únicos para diferentes temporadas y eventos a medida que eFootball™ continúa y evoluciona.

Función de sugerencias en el diseño de talentos:

Hemos agregado una función de “sugerencias” que mejora automáticamente los parámetros en el diseño de talentos para hacer crecer a los jugadores.

¿Qué son los packs potenciadores de equipo ideal del eFootball™ 2022?

Se han añadido los packs potenciadores al eFootball™ 2022 para permitir a los usuarios comprar sus jugadores favoritos de alto nivel, jugadores de sus clubes favoritos y desarrollar las capacidades de entrenamiento de su “Dream Team”.

Cada pack contiene una mezcla de once jugadores y varios artículos de entrenamiento. Each pack contains a mixture of 11 players and various training items. A continuación mostramos los distintos tipos de paquete y contenido:

Premium Ambassador Pack:

Lionel Messi y Neymar Jr., sin duda, dos de los mejores jugadores que jamás han pisado una cancha. Para que los mejores del mundo brillen aún más, algunos de sus compañeros de equipo también aparecerán en los paquetes exclusivos.

Precio: 2,000 monedas eFootball™ cada uno​

Este paquete incluye: una carta de jugador leyenda (diseños exclusivos con firmas de jugadores); diez cartas de jugador destacado; 15 programas de entrenamiento de exp. 4000.