La sonrisa de Brian Brobbey lo dice todo sobre su fichaje por el Bayern de Múnich

Según informó The Independent la semana pasada, Brian Brobbey estaría en el punto de mira del Bayern de Múnich. En una entrevista con Viaplay, el diez veces internacional de la selección holandesa se enfrenta a este rumor.

«Siempre es bonito que se interese un gran club, pero yo ni siquiera he oído nada», responde Brobbey entre risas. «Así que no sabría decirte».

El entrevistador, Koen Weijland, le pregunta si consideraría volver a Alemania tras su fallida etapa en el RB Leipzig. «No lo sé», responde, y añade que no tiene más que decir.

Asegura que no hay nada sobre la mesa y que se siente muy cómodo en Inglaterra. «Al llegar, todo era nuevo y no estaba al 100 %. En el Ajax jugué poco, así que me centré en mejorar mi forma física, también desde el banquillo y en los entrenamientos».

«He crecido mucho en ese aspecto y también he madurado en el campo», afirma Brobbey, quien recientemente recibió un elogio de Thierry Henry. «Eso es bonito. Cuando una leyenda como él lo dice, te sientes bien y sabes que vas por el buen camino».

Ahora solo piensa en terminar bien la temporada con el club y luego en el Mundial con Holanda, donde suele ser convocado por Ronald Koeman.

No se atreve a decir si puede ser el nueve titular: «Sería muy especial; es el sueño de cualquier jugador. Pero primero hay que cerrar bien la temporada; ya veremos después», concluye.