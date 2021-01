La sincera autocrítica del Pulpo González: "Con Santos no jugamos a nada"

El mediocampista aún analiza la eliminación en Brasil, admite que Boca fue "un desastre" pero que le duele que digan que faltó actitud.

Pasan los días, pero la derrota ante Santos en , especialmente por las formas, sigue doliendo en Boca. Y Diego González, protagonista de las últimas semanas y de muy flojo rendimiento en Vila Belmiro, no dio vueltas a la hora de analizar lo sucedido: "Fuimos un desastre", explicó.

En una entrevista a Boca de Selección, por AM 770, el Pulpo sostuvo que "tenemos que poner la cara: contra Santos fuimos un desastre, no jugamos a nada. Las cosas que nos pidió el DT no las pudimos cumplir", para luego señalar que "la mejor autocrítica es la personal, la que uno siente realmente cuando te acostas y decís que fallaste, que no te podes dormir porque que sabés que hiciste todo mal de principio a fin".

"Los 45 minutos que estuve en cancha frente a Santos no se qué me pasó sinceramente. Jugué mal, ni loco quería jugar así, tuve un día malo. Me dolió mucho que hayan dicho que no tuvimos actitud porque eso no faltó. Lo que nos faltó fue el juego y el buen pase", agregó el mediocampista.

Pocos días después de esa derrota, el Xeneize se repuso y logró la Copa Diego Maradona, pero el esfuerzo del Pulpo lo llevó a sufrir una dura lesión por la que ya fue operado: "Estoy bien, con medicamentos y sentado en el sillón o en la cama viendo mucho fútbol. Tengo la pierna izquierda para arriba, no puedo pisar. Es tiempo y paciencia. Esta semana nos reencontraremos con el grupo y voy a tener un panorama más claro sobre los pasos a seguir".