La Serena - Universidad Católica, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Universidad Católica enfrenta a La Serena esta tarde con la posibilidad real de superar a Colo Colo en la tabla del Torneo chileno de 2021, que de momento domina el Cacique por dos unidades. Los Cruzados no se resignan y tras tres victorias consecutivas no verán empañado su camino por el coronavirus, puesto que tras conocerse de un caso positivo la autoridad sanitaria determinó que no hay más contactos estrechos en el plantel. Ivo Basay sabe que ganando evitará el descenso de categoría de su escuadra, la que únicamente requiere 3 puntos para lograr la permanencia.

La ruta al título - ¿Cómo es la agenda de la UC?

🇱🇻 @CarmonayCia y @VWChile 🚘 nos trae a nuestros 1️⃣9️⃣ jugadores ⚔️ que defenderán mañana 🏟 La Portada 💪🏻#SiempreAdelante pic.twitter.com/qsrvPLZfum — CD La Serena Oficial (@CDLS_OFICIAL) November 12, 2021

LAS COORDENADAS DE SERENA - UC

PARTID La Serena vs. U. Católica FECHA Sábado 13 de noviembre ESTADIO La Portada HORA 15:30

¿Cómo va el certamen?

TRANSMISIÓN DE TV Y ONLINE

El partido entre Granates y La Franja se juega hoy sábado 13 de noviembre a las 15:30, con público papayero en La Portada. El compromiso será transmitido por TNT Sports 2 y HD. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports 2 o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Hace unos minutos salimos rumbo a La Serena 📍



Vamos, #LosCruzados ⚪🔵 pic.twitter.com/gDVtF4hiN6 — Universidad Católica (@Cruzados) November 12, 2021

Las señales, por cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

El artículo sigue a continuación

DTV: 631 (SD)

Entel TV: 242 (SD)

Claro TV: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

Movistar TV: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

Entel TV: 243 (HD)

Claro TV: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

Movistar TV: 896 (HD)