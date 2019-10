La "‘sequía" goleadora que preocupa en la Selección chilena

El técnico Reinaldo Rueda evidenció su preocupación por la falta de finiquito en La Roja de cara a las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Luego del empate de la Selección chilena por 0-0 ante , en el primer compromiso de la fecha FIFA de octubre, los números negativos quedaron a la vista e hicieron resaltar una preocupante estadística goleadora.

Y es que en los últimos siete compromisos, mismos que lleva sin ganar, La Roja solo ha marcado dos conquistas: el penal de Arturo Vidal a , en la definición por el tercer puesto en la de , y el de Alfonso Parot a Honduras, en el duelo de preparación jugado en septiembre. Este último fue de una jugada detenida. Es decir, el representativo nacional lleva una racha de 579 minutos sin llegar a los festejos a través de jugadas.

En esos siete cruces, el técnico Reinaldo Rueda probó a 11 elementos en la línea ofensiva: Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Nicolás Castillo, Diego Rubio, Angelo Sagal, Ignacio Jeraldino, Junior Fernandes, Christian Bravo, Jean Meneses, Felipe Mora y Fabián Orellana, pero ninguno de ellos ha podido grabar su firma.

Al respecto, el DT caleño aseguró que de cara a las Clasificatorias para el Mundial de 2022 "no hay que preocuparse, hay que ocuparse de tener al equipo en marzo en otras condiciones en algunas posiciones, sobre todo ojalá que los hombres que juegan en ofensiva logren tomar confianza, entren en una racha goleadora y podamos contar con ellos", indicó en conferencia de prensa.

"Edu (Vargas) no ha vuelto a tener una racha positiva, Nico (Castillo) se lesionó también. Todo eso se traslada a la Selección. Es transferir su momento en sus clubes a la Selección", agregó. Y es que, hasta ahora, el artillero de Tigres suma nueve conquistas este 2019, mientras que el ariete del América registró siete festejos antes de su lesión en la .

"Estamos con esa dificultad y mala racha que ojalá en los meses siguientes se pueda superar para tener esa tranquilidad de poder anotar en los arcos rivales", lanzó el entrenador previo al cruce con Guinea de este martes.

"Algunos delanteros no están buena racha, otros no están jugando, otros no responden a la adaptación de la Selección. Hay varios factores que se mezclan para no tener esa cuota ofensiva que queremos, que nos brinde la oportunidad mejor y confianza para responder en los partidos", cerró.