La selección de Países Bajos se reúne en Zeist para preparar el Mundial. Bajo el vídeo de OnsOranje sobre su llegada, los comentarios se centran en Memphis Depay.

Su elección de ropa vuelve a suscitar muchas críticas. «¿Memphis está en una banda de rock o qué?», pregunta alguien.

«Depay, simplemente en el banquillo por su atuendo, tío, tío, tío...», comenta otro. Otro más dice: «¿Vuelve Memphis a querer parecer artístico? Los creativos holandeses están colgados en el Rijksmuseum. Menudo jugador de mierda, qué asco».

Uno de los comentarios con más «me gusta» resume el debate: «Memphis parece que acaba de marcar 35 goles y dar 15 asistencias. El problema es que estaba y sigue medio lesionado y casi no ha jugado».

Sin embargo, también recibe elogios, sobre todo desde Brasil, donde juega.

«Un campeón del mundo, Memphis, el más elegante», escribe alguien en portugués. También se lee: «Nuestro 10», «Soy brasileño, pero animaré a los holandeses» y «El jefe Depay».

La Copa del Mundo arranca para Holanda el 14 de junio ante Japón, seguido de los duelos contra Suecia (20 de junio) y Túnez (noche del 25 al 26). Antes, el miércoles, los tulipanes jugarán un amistoso contra Argelia.