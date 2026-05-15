La selección holandesa llega al Mundial en condiciones no del todo óptimas, y eso no tiene nada de malo

En la sección «Tribunegeluiden», Voetbalzone invita a los lectores a publicar sus opiniones, columnas u otros textos sobre fútbol en nuestra web. En esta edición, le toca el turno a Jeyan Sahin, que escribe sobre la selección holandesa.

Por Jeyan Sahin

Tras el inolvidable Mundial de Catar, la ansiedad por la próxima cita ha regresado. La selección holandesa lo intentará de nuevo el próximo verano bajo la dirección de Ronald Koeman, quien conducirá al equipo en el torneo de Norteamérica.

Con el trauma de tres finales perdidas a cuestas, la Oranje combina esperanza y temor. Llegar a tantas finales impresiona, pero ahora se quiere ganar por fin el torneo de fútbol más prestigioso del mundo.

Los aficionados, siempre críticos, cuestionan si Koeman es el técnico idóneo, le acusan de favorecer a sus favoritos y de optar por un fútbol pragmático.

Además, se cuestiona la demarcación de delantero centro y la ausencia de un mediocampista defensivo de nivel mundial, como Mark van Bommel o Nigel de Jong. Por ello, la selección holandesa buscaría con urgencia soluciones para las posiciones clave.

Si el resurgimiento de Malen en Italia no basta, será clave que Memphis Depay llegue en óptima forma; de lo contrario, Holanda podría quedar eliminada temprano.

Sin embargo, la realidad puede ser distinta: Holanda tiene lo necesario para brillar y la búsqueda del ‘9’ debería ser una preocupación menor.

La actual selección holandesa cuenta con jugadores que son la envidia de muchas potencias futbolísticas. En el fútbol suele imaginarse primero el estilo deseado y luego buscar al jugador ideal.

Sin embargo, también se puede partir de lo que se tiene y diseñar un sistema a medida. Si Holanda elige este camino, el éxito en el torneo estará al alcance.

Estar a la altura de las circunstancias

Los equipos más exitosos destacan por su mentalidad competitiva: preparación y capacidad de afrontar lo impredecible.

Una Rusia que supera expectativas, una Argentina muy incómoda, las opciones ante España y la habitual derrota frente a Inglaterra: Holanda tiene problemas más graves que no poder elegir entre Van Persie y Huntelaar.

Se busca demasiado al jugador o la formación perfectos y muy poca atención se presta a la mentalidad colectiva necesaria en un torneo de eliminación directa.

Holanda ya sufrió derrotas por detalles, y esos detalles se pueden controlar. No hace falta un nueve ideal, ni fichar a Peter Bosz ni pasar al 5-3-2.

Lo más importante es el cambio de mentalidad de la selección holandesa. Hay varios ejemplos claros.

Pensemos en la Argentina de Qatar, el Liverpool de Klopp, el Arsenal de Arteta, el Atlético de Simeone, el Barcelona de Flick y el actual PSG. Son equipos distintos, con entrenadores de filosofías opuestas y planteles muy diversos.

Sin embargo, todos tienen un punto en común: se nota la huella del entrenador y el ADN del equipo.

Argentina hizo que dieciocho jugadores se entregaran como si les fuera la vida en ello, y lo mismo ocurrió con los otros equipos citados.

El PSG perdió a Neymar y a Kylian Mbappé en poco tiempo. Se decía que el Liverpool tenía un centro del campo mediocre, que el ataque del Arsenal no era lo suficientemente bueno y que el Barça no podía afrontar sus problemas económicos ni su falta de centrales. Argentina, además, jugó con una defensa débil y con diez hombres, pues Lionel Messi solo brillaba con el balón. Sin embargo, esas ausencias apenas se notaron una vez empezó el partido.

Cualquier equipo exitoso o que rinda por encima de lo esperado, como la actual selección holandesa, carece de perfiles clave.

Al final, eso no importó tanto: la mentalidad y la estructura fueron clave. Holanda debe centrarse más en eso que en buscar el jugador perfecto para cada posición.

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No perder es más importante que ganar a lo grande.

Es cierto que la selección holandesa ya no tiene a Van Persie, Arjen Robben ni Van Bommel, y eso duele. Pero ahora cuenta con cualidades que apenas se vieron en 2010 y 2014.

La mayoría coincide en que los centrales son de un nivel altísimo y, además, hoy hay excelentes laterales. Este fenómeno crece desde hace años. Entrenadores como Guardiola, Xabi Alonso y Arteta lo explotan ya con jugadores como Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Jurriën Timber o Jules Koundé.

Aportan la defensa de un central y la calidad técnica de un lateral. Holanda tiene varias opciones y debe aprovecharlas en la próxima Eurocopa.

En el centro del campo se echa de menos un mediocampista de primer nivel, pero con Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch hay suficiente técnica y control para competir con las potencias.

Además, su fiabilidad técnica reducirá las pérdidas de balón innecesarias y aportará estabilidad defensiva. El mediocampo podría completarse con un jugador inteligente y móvil como Tijjani Reijnders o uno con la precisión de pase de Teun Koopmeiners. Es vital que Gravenberch y De Jong lleguen en forma, pues la diferencia de calidad con el resto es notable.

El ataque es, sin duda, la línea más comentada. Holanda suele presumir de delanteros de élite, pero hoy esa línea parece la más débil. Cody Gakpo y Donyell Malen son buenos, pero se quedan cortos frente a los ataques de las potencias. Aun así, la sólida defensa y el centro del campo pueden compensar esa carencia.

Para ello se necesita una mejora. A menudo Holanda alinea defensas de talla mundial y muchos jugadores detrás del balón, pero sigue encajando goles con facilidad.

Más que fijarse en cuántos defensas superan los delanteros, conviene evaluar su disciplina táctica, su presión y su obsesión por ganar.

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Hay motivos para confiar en un buen Mundial.

En 2010 y 2014 teníamos delanteros de élite y una defensa frágil; ahora es al revés. Aun así, hay motivos para confiar en el próximo Mundial.

Holanda tiene un equipo capaz de dominar el área rival, jugadores que pueden marcar desde cualquier punto y defensas de talla mundial. Esta última virtud le permite “sufrir” sin balón ante las grandes selecciones, algo en lo que el Chelsea de Thomas Tuchel, campeón de la Liga de Campeones, era experto.

La cita del entrenador del PSV, Bosz, resulta inspiradora. En un momento difícil, le preguntaron cómo hizo que la “máquina” del PSV volviera a funcionar. Respondió que se inspiró en Arteta. El Arsenal sorprendía constantemente al rival en ataque y defensa, mantenía el contacto permanente y mostraba solidez en el campo. Con la misma plantilla y una mentalidad renovada, el PSV recuperó su nivel y el éxito volvió.

El fútbol neerlandés destaca por su excelente organización: canteras, fútbol total, grandes jugadores y entrenadores de renombre.

Sin embargo, sin balón y en lo táctico y mental aún hay margen de mejora. Este verano la selección holandesa puede demostrar su grandeza también en esos aspectos.

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