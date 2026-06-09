La selección holandesa cuenta con su propio chef

Crysencio Summerville se ha puesto el listón muy alto, según una entrevista con Voetbal International. El extremo, que se prepara con la selección holandesa para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, reconoce que tiene un chef a su servicio.

Se ríe al escuchar el término «Equipo Summerville»: «Ja, Equipo Summerville, qué buen término, me lo quedo. Trabajo con especialistas en varios ámbitos», admite el veloz extremo.

El delantero del recién descendido West Ham lo explica sin rodeos: «Tengo mi propio fisioterapeuta, asesores empresariales, un equipo de comunicación y un chef. Todos ellos se aseguran de que pueda centrarme plenamente en el fútbol y estar en óptimas condiciones».

Para él es lógico tener un experto en alimentación. «La nutrición es clave para un deportista de élite. Lo contraté al llegar al West Ham. Tres días a la semana cocina en mi casa y, tras los partidos, prepara comida de recuperación y batidos».

El menú se adapta a lo que su cuerpo necesita cada día. «Quiero aprovechar todo lo que me ayude a ser mejor jugador», afirma el ambicioso internacional holandés.

«En el Leeds United analizaba los partidos con un miembro de mi equipo; en el West Ham lo hacía con especialistas del club. Trabajo así en mi desarrollo en todos los ámbitos», explica el delantero neerlandés que juega en Inglaterra.

Se espera que sea titular el domingo ante Japón en el debut mundialista. Ronald Koeman ya le dio la confianza en los amistosos contra Argelia y Uzbekistán.