La RFEF ve imposible la convocatoria de Diego Carlos aunque consiga el pasaporte español

Por Jorge C. Picón - "No estoy contento con la selección brasileña. Esperaba más oportunidades", afirmó Diego Carlos el jueves en una entrevista con los medios oficiales del Sevilla. Una mensaje directo a Tite, del que esperaba una llamada para la última convocatoria de Brasil, llamada que no se ha producido.

Ante esta situación, el jugador está a punto de obtener la nacionalidad española y no cierra la puerta a La Roja. La falta de oportunidades con su país de origen, con el que ganó los Juegos Olímpicos el pasado verano, le han hecho plantearse escuchar una llamada de Luis Enrique.

Cabe recordar que Diego Carlos todavía no ha conseguido la nacionalidad española, pero el proceso se encuentra en el tramo final ya que en este mes de junio se cumplen tres años desde que llegó al país y se espera que en las próximas semanas o meses la reciba. "Aún no tengo el pasaporte, cuando lo tenga hablaré de la Selección", reconoció a GOAL el pasado mes de abril, cuando la noticia empezaba a coger fuerza.

🗣️ @DiegoCarlos: "Ya logramos el objetivo, pero queremos terminar de la mejor manera posible en nuestra casa". 🏟️⚽️⚪️🔴#SevillaFCAthletic #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 19, 2022

Los Juegos impiden la convocatoria

Sin embargo, la convocatoria del defensor del Sevilla es considerada como imposible por la Real Federación Española de Fútbol según las normas que establece la FIFA para la elegibilidad de los futbolistas. Precisamente es su participación en los Juegos Olímpicos lo que impide que pueda ser citado, y es que el reglamento dicta que no puede haber cambio de país si se ha disputado con una selección una competición oficial y teniendo más de 21 años (tenía 28). Si bien las restricciones se volvieron algo más laxas en 2020, en el caso de Diego Carlos parece que sí hacen inviable su convocatoria.

Respecto a la duda de si los Juegos Olímpicos eran o no una competición oficial, lo cierto es que los Estatutos de la FIFA definen el término como "torneo de selecciones organizado por la FIFA o por una confederación". Los JJOO están organizados conjuntamente por el máximo organismo del fútbol mundial y el Comité Olímpico Internacional. Además, se aclara que son las normas de la FIFA las que los rigen, por lo que sí se considera una competición oficial a todos los efectos.

La RFEF podría elevar su caso a los tribunales como por ejemplo hizo la Federación de Marruecos para poder contar con Munir a pesar de que debutó con España. Sin embargo, ese proceso sería demasiado largo como para que el central pudiera jugar en el próximo Mundial de Qatar con La Roja.

A priori, la reglamentación pone punto y final a la posibilidad de que Diego Carlos juegue con España. El brasileño deberá seguir peleando para ser llamado por Tite que, a pesar de su sobresaliente nivel en el Sevilla, lo ha convocado alguna vez pero no le ha hecho debutar. La selección, por otra parte, descarta la opción de convocar a uno de los mejores centrales de LaLiga. Todos pierden...