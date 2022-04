La RFEF manda a la nevera a Cuadra Fernández tras la polémica del Sevilla - Real Madrid

La polémica arbitral del Sevilla - Real Madrid del pasado domingo ha tenido repercusión y la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que el árbitro que estuvo al cargo del encuentro, Guillermo Cuadra Fernández, finalmente no participará en ningún partido de la jornada 33ª de LaLiga aunque estaba previsto que estuviera al carg del VAR en uno de ellos.

"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha decidido cambiar la designación del VAR Guillermo Cuadra Fernández del encuentro RCD Espanyol - Rayo Vallecano de la jornada 33 en Primera División. Su sustituto será José Luis González González", detalla el comunicado emitido por la RFEF.

El colegiado fue protagonista de hasta tres polémicas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Muy poco tiempo antes del gol de Rakitic para el 1-0 del Sevilla, el balón dio en la mano de Diego Carlos dentro del área de Bono. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR consideraron que había sido penalti del central del Sevilla. El balón impactó en el brazo del brasileño tras una disputa con Bono, pero el colegiado, ratificado por la sala VAR, decidió que no era suficiente para pitar penalti.

Después, en el final del primer tiempo, y con Eduardo Camavinga amonestado ya, el mediocampista francés del Real Madrid cometió una falta sobre Martial que acabó con el sevillista lesionado. Cuadra Fernández no solamente que no amonestó al galo, sino que tampoco ha pitado la infracción. Camavinga no salió a jugar la segunda parte, siendo reemplazado por Rodrygo Goes.



Por último, el Madrid empataba 2-2 en el minuto 75 de partido, pero Cuadra Fernández anulaba el tanto de Vinicius por presunta mano del brasileño. El balón, tras el centro de Lucas Vázquez, pudo haber dado en el hombro derecho del ex jugador del Flamengo, que es lo que reclamaba todo el madridismo. Sin embargo, Cuadra Fernández vio la jugada en el monitor y sostuvo su decisión inicial: pitó manos de Vinicius.