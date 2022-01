La reunión de los agentes de Luiz Felipe y el Betis en Sevilla

El Real Betis ya tiene decidido quién quiere que sea su central para la siguiente temporada. El elegido es Luiz Felipe, defensa de la Lazio, equipo con el que finaliza contrato la presente temporada y en el que no va a seguir. El conjunto verdiblanco lleva tiempo siguiendo al brasileño y está apretando a su entorno para que termine decantándose por el club de las Trece Barras, tal y como publicaron ayer los compañeros de Diario de Sevilla. Pero tal es el interés del Betis que Goal.com ha podido saber que ya ha habido una reunión en Sevilla con sus agentes. Los representantes del jugador estuvieron la semana pasada en la ciudad hispalense para seguir con las negociaciones y la predisposición por ambas partes es buena aunque no se termina de cerrar. Los agentes del jugador vieron de primera mano el gran interés que existe porque el defensa termine vistiendo la elástica verdiblanca.





El Betis no quiere que ningún equipo con mayor capacidad económica le pueda adelantar en el orden de preferencias del jugador y los agentes del futbolista aún juegan sus cartas y no terminan de dar el sí. Es en esa tesitura se encuentra la actual situación de un jugador que es la prioridad del cuadro heliopolitano para reforzar la defensa de cara a la temporada que viene. Para este mercado de invierno Pellegrini ya ha dejado claro en más de una rueda de prensa que no va a venir ninguna incorporación. La situación económica de la entidad no permite llegadas y el técnico tiene plena confianza en que el plantel siga mostrando el nivel que ha venido desarrollando hasta el momento.





El brasileño lleva disputados 25 partidos, 19 de la Serie A, cinco de la Liga Europa y uno de la copa italiana, tras recuperarse a la perfección de la lesión de tobillo que sufrió el pasado año. Es uno de los fijos del sistema Maurizio Sarri y en Roma no lo quieren dejar escapar, aunque todo va a concluir su periodo en la entidad romana.