¿La reconciliación más esperada? "Ojalá Palermo dirija a nuestro club en algún momento"

Después de años de diferencias, Riquelme reconoció contactos con el Titán por su partido despedida y deseó que alguna vez sea DT del Xeneize.

Juan Román Riquelme y Martín Palermo son los dos símbolos principales de la época dorada de Boca a principios de siglo, en lo que refiere a los futbolistas que ganaron una gran cantidad de títulos nacionales e internacionales. Sin embargo, nunca hubo una amistad entre ellos y por mucho tiempo se mostraron en veredas opuestas .

De todas formas, desde su lugar de candidato a vicepresidente del club se muestra mucho más conciliador y uno de los elegidos para mostrar esta nueva faceta fue el Titán. Durante la entrevista con el programa No Todo Pasa, dejó elogios para el exdelantero y un deseo impensado.

" Ojalá Palermo en algún momento dirija nuestro club. Lo mismo Battaglia. Nos han dado muchísimas alegrías. Soy hincha y estoy agradecido a quienes nos dieron tantas alegrías ", aseguró el 10, aunque evitó adelantar si un desembarco de Palermo está en los planes de la lista que encabeza Jorge Amor Ameal.

Además, el ídolo Xeneize repitió que " con Palermo hablé hace unos meses por el tema de mi partido, me dijo que si no estaba compitiendo con iba a estar. Ojalá a mitad de año tenga esa fiesta y podamos estar todos ", marcando la diferencia tras no haber sido invitado al encuentro homenaje al Titán.