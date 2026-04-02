La pugna entre Europa y el Golfo por el descubrimiento de Wahbi en el Mundial

El marroquí Yannis Benchaouch, portero del Mónaco francés, ha despertado el interés de numerosos clubes europeos y del Golfo.

Según la web «Foot Mercato», Benchaouch, de 19 años, ha rechazado renovar su contrato con el Mónaco y planea abandonar la liga francesa.

Benshaouch es uno de los descubrimientos del entrenador Mohamed Wahbi, quien llevó a Marruecos a conquistar el título de la Copa del Mundo Sub-20.

Wahbi asumió recientemente el cargo de seleccionador de la selección absoluta de Marruecos, tras la marcha de Walid Regragui.

«Foot Mercato» destaca que Benchaouch ha despertado el interés del trío italiano formado por el Inter de Milán, el Monza y el Modena.

También despierta el interés de varios clubes franceses, holandeses, belgas y españoles, además del interés del Al-Gharafa qatarí por contar con sus servicios.

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