La primera vez de Maturana a 4.000 metros de altura

El director técnico colombiano dirigirá su primer partido en la altura boliviana cuando Royal Pari visite a Always Ready, este sábado.

El partido de este sábado entre Always Ready y Royal Pari cada vez gana más expectativa, no sólo porque se miden dos equipos que pelean por la clasificación a la 2020, sino porque el equipo cruceño trae en su delegación al afamado entrenador colombiano Francisco Maturana.

Nunca antes, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, se tuvo a una personalidad como Maturana quien dirigió a cinco selecciones nacionales y fue a dos mundiales de fútbol, siendo uno de los entrenadores más reconocidos del continente.

La llegada de Maturana toma más relevancia porque buscará que Royal Pari sea el primer equipo de Santa Cruz que pueda sacarle al menos un punto a Always Ready en el estadio de Villa Ingenio.

El artículo sigue a continuación

Maturana no le teme a los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en el que se encuentra el estadio Municipal, es más, emplazó a que sus jugadores deban jugar de la misma forma ya sea en el llano o en el altiplano.

“La altura ha existido siempre en y resulta que en toda la historia ustedes no han sido capaces de encontrar el camino. ¿Va a venir alguien de afuera a encontrarles el camino? ¿Si ustedes no saben? Hay que esperar que los médicos determinen qué es lo que hacen aquí”, dijo Maturana cuando le consultaron sobre jugar en ciudades como La Paz, Oruro, Potosí o El Alto donde los equipos cruceños habitualmente no logran resultados.

“El tema no es cumplirle a la altura, es ganar en la altura. A mí me sorprende que un jugador de 27 o 28 años me diga que le cuesta jugar en la altura, el tema es cómo han formado a ese jugador que no se adapta a un tema que es de ustedes”, agregó el entrenador colombiano.