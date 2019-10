La Primera División vigila que no haya atrasos salariales en la liga

Los dirigentes siguen de cerca a todos los equipos afiliados.

El impago en la Primera División de Fútbol no es nada nuevo, los jugadores siempre se quejan de que se les deben hasta dos meses de no cobrar ni un dólar. La falta de público en los estadios es una de las razones por las cuales los equipos se ven en problemas para pagar salarios.



En conversación con el Grupo Dutriz Samuel Gálvez, vicepresidente de la Primera División, dijo al respecto: “Como vicepresidente de la Primera División y con Guillermo Figueroa, presidente, hemos estado pendientes, hemos hablado con los equipos que en cierta forma ya tienen problemas, porque hay un cierto tiempo todavía, que solventen la situación porque si no dentro de unos 15 días puede haber novedades”.



Se sabe que si los equipos caen en dos meses sin realizar los pagos pueden ser descendidos a la Segunda División. Gálvez dio detalles de este tema: “Si en esta segunda vuelta se cae en insolvencia no se reprograma y dos no programaciones automáticamente te descienden, pero ojalá eso no se dé y los equipos salgamos solventes”.