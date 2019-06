La presentación de Rubi en el Betis: "Lo importante es ganar aunque la forma de hacerlo ayuda"

El técnico catalán explicó cómo afronta su nuevo proyecto tras firmar por tres temporadas como entrenador verdiblanco.

Joan Francesc Ferrer "Rubi" fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Real Betis. El técnico explicó qué espera de su equipo y su filosofía como entrenador, donde no rehuye la comparación con su antecesor Quique Setién pero deja claro que "lo importante es ganar".

"Una cosa es la filosofía y otra el esquema. La filosofía de ser un entrenador atrevido, que no se conforme de ganar por un gol... Eso dudo que lo cambie. No me gusta compararme con entrenadores porque creo que cada uno tiene su método. Es cierto que me considero de los entrenadores que intentamos ser protagonistas con el balón y queremos tener más el balón todo lo que podamos. Pero intentamos cuidar todos los aspectos. Estamos en el mismo saco de entrenadores que nos gusta tener protagonismo y que el equipo tenga la iniciativa por encima del rival. Lo más importante es ganar siempre. De eso no hay ninguna duda aunque la forma te puede ayudar a medio plazo a ganar más puntos. Hay días que para ganar te puedes tener que colgar del larguero pero después se puede corregir para que no nos vuelva a pasar y dotar a nuestros jugadores de una forma de jugar que les ayude y les de confianza", explicó el técnico catalán.

Sus sensaciones al llegar al : "Al final, ves béticos vayas donde vayas. Y todos tienen un denominador común: la forma de trasladarte que el Betis es muy importante para sus vidas y sus familias. Esto lo he vivido en tantos sitios, en tantos rincones... El sentimiento, cómo lo trasladan, llega".

La posible venta de Lo Celso: "Uno siempre quiere tener a los mejores jugadores. Todo el mundo sabe que Lo Celso hizo una gran campaña. Tengo la tranquilidad de que en el caso que tuviera que ser vendido vamos a invertir bien ese dinero".

La salida de Serra Ferrer del club: "Mi respeto a Serra Ferrer. Es historia del Betis, de la buena y bonita. Estamos hablando de un entrenador de máximo reconocimiento en nuestro país. Guardo una buena relación con él. Más responsabilidad para mí devolver su confianza en este cuerpo técnico. He tenido la fortuna de estar en la reunión clave donde el Betis a partir de ahí decidió que quería que fuera el entrenador. Serra Ferrer estuvo ahí. Luego he hablado dos veces vía teléfono con él. No he tenido la oportunidad de volver a hablar con él".

El artículo sigue a continuación

El fichaje de un delantero: "Lo tenemos claro, en la parte de arriba tenemos que intentar acertar con un jugador que nos pueda dar un valor añadido importante y también tenemos que trabajar con los que tenemos. Hay que involucrar a todo el mundo. No me gusta que haya un jugador que si no marca él, no marca nadie. En el han marcado 14 jugadores diferentes de la plantilla".

Su salida del Espanyol: "Es legítimo que cada uno pueda escoger su camino, como los clubes lo hacen a veces cuando cesan a los entrenadores. Yo estoy donde quiero estar. Estoy convencido de que es una decisión muy buena para el futuro de este cuerpo técnico".

Sistema 4-3-3: "Queremos un Betis versátil, que tenga una idea muy clara de jugar y que sepa a lo que juega, pero que no se cierre a una variación de sistema".