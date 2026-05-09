La prensa inglesa da por perdido al internacional holandés tras su pésima actuación

Joshua Zirkzee volvió a ser objeto de duras críticas el sábado en Inglaterra. El delantero neerlandés, alineado como titular por Michael Carrick en el Manchester United ante el Sunderland, no logró destacar en el 0-0. Los medios británicos fueron muy duros con el seis veces internacional.

Con Benjamin Sesko lesionado, Zirkzee fue titular por primera vez desde diciembre, pero no aprovechó la ocasión. El United jugó un partido muy flojo y no remató entre los tres palos hasta el descuento. El holandés fue reemplazado en el 65’.

The Telegraph sentencia que el encuentro «parecía el momento en el que el telón cae definitivamente para Zirkzee en el United», y añade que nunca pareció peligroso ni mostró convicción con el balón.

The Athletic sentencia que desaprovechó «una oportunidad de oro» y critica su falta de atención en las transiciones. Destacó un ataque en la segunda parte, cuando, en una prometedora situación de cuatro contra tres, pasó el balón a un rival en vez de servir a Bruno Fernandes o Amad Diallo.

Según el medio, el United escuchará ofertas por él el próximo verano para liberar presupuesto. «En cualquier caso, este partido no se usará en el vídeo promocional para los clubes interesados», concluye con cinismo.

El Manchester Evening News le pone a Zirkzee un 4, la nota más baja del United. Critica que perdió muchos balones y concluye que «le falta intensidad y calidad para ser clave».

The Sun lo califica de «prácticamente invisible» y duda de que sea una opción ofensiva desde el banquillo la próxima temporada, pese a sus muchos metros recorridos.

GOAL es el más duro: le otorga un 3 y califica su actuación de «audición dolorosa», señalando que el balón se le escapaba con frecuencia y que está «completamente fuera de ritmo».