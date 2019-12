La Premier League postula a Alexis Sánchez para formar el equipo ideal de la década

La Premier League postuló a Alexis Sánchez al equipo ideal de la década. Como ya es costumbre, el sitio oficial del campeonato inglés hizo un llamado a elegir a la oncena estelar de estos 10 años, lanzando una lista de postulantes para cada puesto en la que incluyen al Niño Maravilla.

Esto debido a su brillante campaña defendiendo al entre 2014 y 2017. Y es que con los Gunners, el atacante chileno logró levantar dos Copas FA y tres Community Shield. Además, aportó con 80 conquistas antes de marcharse al en enero de 2018.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Entre los delanteros, además del hombre de La Roja, compiten por el reconocimiento Sergio Agüero, Wayne Rooney, Harry Kane, Romelu Lukaku, Robin van Persie, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Olivier Giroud, Luis Suárez, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Dimitar Berbatov. La elección será definida por los propios usuarios mediante la red social.

El artículo sigue a continuación

Alexis Sánchez reaparece en Inter: asiste a la cena de Navidad

Cabe recordar que actualmente el ariete del se encuentra en el periodo final de su recuperación. Esto luego de sufrir una luxación de tendones peroneos del tobillo izquierdo con compromiso retináculo, lesión sufrida el pasado 12 de octubre -tras la falta que le propinó Juan Guillermo Cuadrado en el empate 0-0 entre y - y que requirió de cirugía. Su regreso a las canchas se estima para mediados de enero.

Need a helping hand to pick your team? 🤔



Here’s a few players you might want to consider... 👇 pic.twitter.com/2BQUe6MDC8